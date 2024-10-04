SignauxSections
Ki Kwong Choi

Yhqtv darwin

Ki Kwong Choi
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -57%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
812
Bénéfice trades:
252 (31.03%)
Perte trades:
560 (68.97%)
Meilleure transaction:
238.21 USD
Pire transaction:
-321.58 USD
Bénéfice brut:
4 815.69 USD (322 202 pips)
Perte brute:
-5 748.22 USD (339 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (78.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
51.59%
Charge de dépôt maximale:
99.90%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
411 (50.62%)
Courts trades:
401 (49.38%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.15 USD
Bénéfice moyen:
19.11 USD
Perte moyenne:
-10.26 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-216.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-568.95 USD (22)
Croissance mensuelle:
-3.48%
Prévision annuelle:
-42.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 011.03 USD
Maximal:
1 122.68 USD (63.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.98% (1 122.68 USD)
Par fonds propres:
20.42% (221.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 512
USDJPY 217
GBPUSD 79
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -474
USDJPY -446
GBPUSD -3
EURUSD 4
XAGUSD -11
GBPJPY -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.5K
USDJPY -14K
GBPUSD 3.1K
EURUSD 255
XAGUSD -219
GBPJPY -165
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.21 USD
Pire transaction: -322 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +78.50 USD
Perte consécutive maximale: -216.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.28 × 187
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
CFHMarkets-Live1
0.42 × 123
OrtegaCapital-Server
0.43 × 325
ICMarkets-Live06
0.46 × 135
Pepperstone-Edge07
0.50 × 28
FusionMarkets-Demo
0.53 × 32
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 101
ICMarkets-Live09
0.61 × 116
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
FXOpen-ECN Live Server
0.63 × 107
Monex-Server2
0.63 × 49
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 158
187 plus...
2025.06.05 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 22:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 09:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 17:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.04 17:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Yhqtv darwin
30 USD par mois
-57%
0
0
USD
711
USD
52
100%
812
31%
52%
0.83
-1.15
USD
64%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.