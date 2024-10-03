SignauxSections
Yui Man Mok

EagleWing01

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 087
Bénéfice trades:
772 (71.02%)
Perte trades:
315 (28.98%)
Meilleure transaction:
110.68 USD
Pire transaction:
-330.76 USD
Bénéfice brut:
8 628.97 USD (889 465 pips)
Perte brute:
-5 543.80 USD (525 922 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (220.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
270.75 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
95.86%
Charge de dépôt maximale:
18.01%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
546 (50.23%)
Courts trades:
541 (49.77%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
11.18 USD
Perte moyenne:
-17.60 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 064.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 064.92 USD (9)
Croissance mensuelle:
10.85%
Prévision annuelle:
131.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.22 USD
Maximal:
1 064.92 USD (24.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.75% (1 064.92 USD)
Par fonds propres:
83.54% (2 608.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sd 1087
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 372K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.68 USD
Pire transaction: -331 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +220.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 064.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.14 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 23:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.24 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 01:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 22:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 14:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
