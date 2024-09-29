SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rogers77
Riski Prasetyo

Rogers77

Riski Prasetyo
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
124 (37.34%)
Perte trades:
208 (62.65%)
Meilleure transaction:
1 254.00 USD
Pire transaction:
-415.04 USD
Bénéfice brut:
19 418.50 USD (714 461 pips)
Perte brute:
-17 343.07 USD (670 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (495.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 487.70 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
77.40%
Charge de dépôt maximale:
16.34%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
171 (51.51%)
Courts trades:
161 (48.49%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
6.25 USD
Bénéfice moyen:
156.60 USD
Perte moyenne:
-83.38 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 545.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 350.63 USD (9)
Croissance mensuelle:
24.47%
Prévision annuelle:
296.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
203.43 USD
Maximal:
3 756.03 USD (51.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.73% (2 788.15 USD)
Par fonds propres:
13.70% (53.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 157
NQ100.R 84
GBPJPY 45
USDJPY 18
EURNZD 9
GBPUSD 8
EURJPY 8
CL.R 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
NQ100.R -245
GBPJPY 1K
USDJPY -205
EURNZD -150
GBPUSD 400
EURJPY -161
CL.R -14
NZDJPY -36
USDCHF -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
NQ100.R 700
GBPJPY 15K
USDJPY 382
EURNZD -2.2K
GBPUSD 4.2K
EURJPY -2.8K
CL.R -26
NZDJPY -500
USDCHF -500
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 254.00 USD
Pire transaction: -415 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +495.59 USD
Perte consécutive maximale: -1 545.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
293 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trade with MOMENTUM

Trade with STOP LOSS

EXPECTED RETURN /MO 5-10%

MAX DRAWDOWN    /MO 20%

just for long term bussines


You can read All about me in my statistic.



Aucun avis
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 23:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 16:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 02:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 09:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.18 20:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rogers77
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
2.1K
USD
52
0%
332
37%
77%
1.11
6.25
USD
66%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.