SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Leo
Chun Sing Leung

Leo

Chun Sing Leung
0 avis
Fiabilité
200 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 133%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 342
Bénéfice trades:
904 (67.36%)
Perte trades:
438 (32.64%)
Meilleure transaction:
1 018.32 USD
Pire transaction:
-1 907.56 USD
Bénéfice brut:
34 084.07 USD (584 765 pips)
Perte brute:
-25 646.95 USD (207 782 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (354.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 207.59 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
16.68%
Charge de dépôt maximale:
98.15%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
548 (40.83%)
Courts trades:
794 (59.17%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
6.29 USD
Bénéfice moyen:
37.70 USD
Perte moyenne:
-58.55 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-922.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 098.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
-74.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 643.06 USD
Maximal:
5 612.04 USD (36.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.50% (5 612.04 USD)
Par fonds propres:
89.13% (4 481.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 487
USDJPY 201
GBPUSD 177
EURUSD 134
USDCAD 105
USDCHF 91
AUDNZD 41
AUDUSD 25
BTCUSD 17
SUMMARY 14
AUDCAD 13
AUDCHF 10
NZDUSD 8
USDCNH 7
EURCAD 4
XTIUSD 3
ETHUSD 2
USDHKD 2
XBRUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.9K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
EURUSD 567
USDCAD 974
USDCHF 738
AUDNZD 133
AUDUSD 155
BTCUSD 69
SUMMARY -1K
AUDCAD -26
AUDCHF -42
NZDUSD -19
USDCNH 93
EURCAD 36
XTIUSD -1
ETHUSD 0
USDHKD -15
XBRUSD 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
USDJPY 12K
GBPUSD 6.3K
EURUSD 2.6K
USDCAD 5.3K
USDCHF 1.6K
AUDNZD 28K
AUDUSD 424
BTCUSD 292K
SUMMARY 0
AUDCAD -195
AUDCHF -270
NZDUSD -118
USDCNH 1K
EURCAD 4
XTIUSD 9
ETHUSD 5K
USDHKD -491
XBRUSD 43
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 018.32 USD
Pire transaction: -1 908 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +354.72 USD
Perte consécutive maximale: -922.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.12 × 241
EightcapLtd-Real2
0.15 × 13
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.45 × 177
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 43
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.67 × 73
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live05
0.98 × 206
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.06 × 216
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 826
112 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 18:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 00:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Leo
30 USD par mois
133%
0
0
USD
1K
USD
200
1%
1 342
67%
17%
1.32
6.29
USD
89%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.