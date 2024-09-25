SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NH
ROBERT KREVSKI

NH

ROBERT KREVSKI
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 85%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
908
Bénéfice trades:
671 (73.89%)
Perte trades:
237 (26.10%)
Meilleure transaction:
64.81 USD
Pire transaction:
-217.19 USD
Bénéfice brut:
3 439.26 USD (213 271 pips)
Perte brute:
-3 036.90 USD (124 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (170.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
256.80 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
73.93%
Charge de dépôt maximale:
175.67%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
311 (34.25%)
Courts trades:
597 (65.75%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
5.13 USD
Perte moyenne:
-12.81 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-2 118.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 118.43 USD (33)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
17.75%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
281.33 USD
Maximal:
2 124.17 USD (92.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.67% (2 128.84 USD)
Par fonds propres:
92.66% (3 329.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 266
AUDNZD 199
EURGBP 127
AUDCAD 114
NZDCAD 88
EURUSD 50
USDCAD 30
GBPUSD 30
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD -1.4K
AUDNZD 356
EURGBP 498
AUDCAD 295
NZDCAD 192
EURUSD 310
USDCAD 42
GBPUSD 100
EURCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -25K
AUDNZD 16K
EURGBP 19K
AUDCAD 32K
NZDCAD 6.3K
EURUSD 23K
USDCAD 5.1K
GBPUSD 10K
EURCAD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.81 USD
Pire transaction: -217 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +170.63 USD
Perte consécutive maximale: -2 118.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 17
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.83 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 28
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
RoboForex-ECN
1.25 × 16624
ICMarketsSC-MT5-2
1.26 × 781
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
61 plus...
Aucun avis
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 17:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.01 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.25 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.03 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NH
30 USD par mois
85%
0
0
USD
8.4K
USD
52
95%
908
73%
74%
1.13
0.44
USD
93%
1:500
