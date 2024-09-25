SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATI Serok Emas 5T12345
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5T12345

Lim Tonny
0 avis
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -68%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 917
Bénéfice trades:
1 843 (96.13%)
Perte trades:
74 (3.86%)
Meilleure transaction:
202.99 USD
Pire transaction:
-374.88 USD
Bénéfice brut:
21 068.67 USD (6 995 320 pips)
Perte brute:
-15 399.32 USD (4 110 063 pips)
Gains consécutifs maximales:
359 (4 397.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 397.13 USD (359)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
54.48%
Charge de dépôt maximale:
3074.55%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
1 917 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
2.96 USD
Bénéfice moyen:
11.43 USD
Perte moyenne:
-208.10 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-5 153.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 153.76 USD (15)
Croissance mensuelle:
42.80%
Prévision annuelle:
521.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 330.34 USD
Maximal:
7 844.99 USD (104.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.36% (7 844.99 USD)
Par fonds propres:
99.53% (2 791.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1917
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +202.99 USD
Pire transaction: -375 USD
Gains consécutifs maximales: 359
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +4 397.13 USD
Perte consécutive maximale: -5 153.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 14
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
50 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ATI Serok Emas 5T12345
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
2.2K
USD
54
100%
1 917
96%
54%
1.36
2.96
USD
100%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.