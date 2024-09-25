SignauxSections
Dat Hoang

T68

Dat Hoang
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -10%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
313 (74.52%)
Perte trades:
107 (25.48%)
Meilleure transaction:
5.00 USD
Pire transaction:
-4.98 USD
Bénéfice brut:
255.25 USD (31 209 pips)
Perte brute:
-272.55 USD (32 885 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (11.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.60 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
13.36%
Charge de dépôt maximale:
60.48%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
162 (38.57%)
Courts trades:
258 (61.43%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.82 USD
Perte moyenne:
-2.55 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.71%
Prévision annuelle:
-20.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.80 USD
Maximal:
60.13 USD (35.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.60% (57.55 USD)
Par fonds propres:
3.73% (4.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 236
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4
EURUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 470
EURUSD -2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.00 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.60 USD
Perte consécutive maximale: -11.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

360Capital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OspreyFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 104
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
XMGlobal-Real 6
0.00 × 7
Osprey-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 5
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Axi-US18-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
225 plus...
Trading Pair:

- EURUSD

- USDJPY


- Trend trading, breakout

- Ranging Trading, scape

Aucun avis
2025.07.15 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 10:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.25 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 21:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.21 03:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 18:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.04 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.04 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 23:03
Share of trading days is too low
2024.09.25 23:03
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 00:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 00:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 00:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

