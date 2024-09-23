SignauxSections
Weiyong Wang

Wangxin

Weiyong Wang
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -50%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
155 (60.54%)
Perte trades:
101 (39.45%)
Meilleure transaction:
1 032.07 USD
Pire transaction:
-1 216.65 USD
Bénéfice brut:
43 703.78 USD (1 132 943 pips)
Perte brute:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 774.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 965.84 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.82%
Charge de dépôt maximale:
105.88%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
101 (39.45%)
Courts trades:
155 (60.55%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
13.94 USD
Bénéfice moyen:
281.96 USD
Perte moyenne:
-397.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 243.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 243.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
-24.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
585.33 USD
Maximal:
5 638.18 USD (65.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.77% (4 850.10 USD)
Par fonds propres:
71.51% (1 978.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 17
EURCAD 13
GBPNZD 10
US30 10
EURGBP 10
GBPUSD 10
GBPAUD 9
USDJPY 9
GER40 9
GBPCAD 8
XAGUSD 8
GBPCHF 8
NAS100 8
USDCAD 8
EURCHF 8
AUDCAD 8
USDCHF 7
USOIL 7
XAUUSD 7
EURAUD 7
AUDUSD 6
ChinaA50 6
EURUSD 5
EURNZD 5
CADCHF 5
EURJPY 5
BTCUSD 5
GBPJPY 4
JAPAN225 4
CHFJPY 4
AUDCHF 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
USDSGD 3
NZDUSD 2
HK50 2
EURSGD 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
COPPER 1
GBPSGD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -321
EURCAD 1.5K
GBPNZD 202
US30 613
EURGBP 582
GBPUSD -591
GBPAUD -1.3K
USDJPY 1.8K
GER40 -2.3K
GBPCAD 482
XAGUSD 1.3K
GBPCHF -917
NAS100 810
USDCAD -426
EURCHF 80
AUDCAD -46
USDCHF 833
USOIL 356
XAUUSD 2K
EURAUD 207
AUDUSD -955
ChinaA50 169
EURUSD 857
EURNZD 1K
CADCHF -780
EURJPY 474
BTCUSD 666
GBPJPY 316
JAPAN225 930
CHFJPY 546
AUDCHF 341
CADJPY -1.2K
AUDJPY -776
USDSGD -1.2K
NZDUSD -325
HK50 -122
EURSGD -148
NZDCHF -280
NZDCAD -78
COPPER 220
GBPSGD -845
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 218
EURCAD 3.3K
GBPNZD 2.3K
US30 8.7K
EURGBP 916
GBPUSD 336
GBPAUD -1.5K
USDJPY 7.3K
GER40 -8.5K
GBPCAD 531
XAGUSD 3.1K
GBPCHF -2.3K
NAS100 4.2K
USDCAD -876
EURCHF -246
AUDCAD 402
USDCHF 1.1K
USOIL 298
XAUUSD 6.2K
EURAUD 1.8K
AUDUSD -551
ChinaA50 -2.6K
EURUSD 990
EURNZD 3.2K
CADCHF -1K
EURJPY 1.5K
BTCUSD 997K
GBPJPY -936
JAPAN225 14K
CHFJPY 2K
AUDCHF 329
CADJPY -2.5K
AUDJPY -1.9K
USDSGD -1.5K
NZDUSD -590
HK50 -1.9K
EURSGD -164
NZDCHF -229
NZDCAD -113
COPPER 882
GBPSGD -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 032.07 USD
Pire transaction: -1 217 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 774.25 USD
Perte consécutive maximale: -2 243.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 584
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
1.11 × 45
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live19
1.25 × 4
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.27 × 318
Exness-Real17
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FxPro.com-Real07
2.25 × 171
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 plus...
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
Aucun avis
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 15:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 21:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 11:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
