Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 Longhorn-Real2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 6 Pepperstone-Edge04 0.00 × 16 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 47 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 41 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 5 FPMarkets-Live3 0.16 × 38 ICMarketsSC-Live26 0.20 × 584 ZealCapitalMarketSC-Live 0.44 × 18 Pepperstone-Demo01 0.81 × 133 ICMarketsSC-Live27 1.00 × 19 FusionMarkets-Live 2 1.11 × 45 TitanFX-05 1.13 × 15 ICMarketsSC-Live19 1.25 × 4 ZealCapitalMarketSC-Live02 1.27 × 318 Exness-Real17 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live10 1.86 × 90 FXCC1-Live 1.91 × 43 FxPro.com-Real07 2.25 × 171 XMGlobal-Real 35 2.41 × 32 ICMarketsSC-Live06 2.58 × 31 ICMarketsSC-Live03 2.67 × 3 XMGlobal-Real 43 3.07 × 14 13 plus...