- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
155 (60.54%)
Perte trades:
101 (39.45%)
Meilleure transaction:
1 032.07 USD
Pire transaction:
-1 216.65 USD
Bénéfice brut:
43 703.78 USD (1 132 943 pips)
Perte brute:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 774.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 965.84 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.82%
Charge de dépôt maximale:
105.88%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
101 (39.45%)
Courts trades:
155 (60.55%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
13.94 USD
Bénéfice moyen:
281.96 USD
Perte moyenne:
-397.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 243.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 243.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
-24.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
585.33 USD
Maximal:
5 638.18 USD (65.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.77% (4 850.10 USD)
Par fonds propres:
71.51% (1 978.74 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|EURCAD
|13
|GBPNZD
|10
|US30
|10
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|9
|USDJPY
|9
|GER40
|9
|GBPCAD
|8
|XAGUSD
|8
|GBPCHF
|8
|NAS100
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|7
|USOIL
|7
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|7
|AUDUSD
|6
|ChinaA50
|6
|EURUSD
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|5
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|JAPAN225
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCHF
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|3
|USDSGD
|3
|NZDUSD
|2
|HK50
|2
|EURSGD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|COPPER
|1
|GBPSGD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|-321
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|202
|US30
|613
|EURGBP
|582
|GBPUSD
|-591
|GBPAUD
|-1.3K
|USDJPY
|1.8K
|GER40
|-2.3K
|GBPCAD
|482
|XAGUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-917
|NAS100
|810
|USDCAD
|-426
|EURCHF
|80
|AUDCAD
|-46
|USDCHF
|833
|USOIL
|356
|XAUUSD
|2K
|EURAUD
|207
|AUDUSD
|-955
|ChinaA50
|169
|EURUSD
|857
|EURNZD
|1K
|CADCHF
|-780
|EURJPY
|474
|BTCUSD
|666
|GBPJPY
|316
|JAPAN225
|930
|CHFJPY
|546
|AUDCHF
|341
|CADJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-776
|USDSGD
|-1.2K
|NZDUSD
|-325
|HK50
|-122
|EURSGD
|-148
|NZDCHF
|-280
|NZDCAD
|-78
|COPPER
|220
|GBPSGD
|-845
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|218
|EURCAD
|3.3K
|GBPNZD
|2.3K
|US30
|8.7K
|EURGBP
|916
|GBPUSD
|336
|GBPAUD
|-1.5K
|USDJPY
|7.3K
|GER40
|-8.5K
|GBPCAD
|531
|XAGUSD
|3.1K
|GBPCHF
|-2.3K
|NAS100
|4.2K
|USDCAD
|-876
|EURCHF
|-246
|AUDCAD
|402
|USDCHF
|1.1K
|USOIL
|298
|XAUUSD
|6.2K
|EURAUD
|1.8K
|AUDUSD
|-551
|ChinaA50
|-2.6K
|EURUSD
|990
|EURNZD
|3.2K
|CADCHF
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|BTCUSD
|997K
|GBPJPY
|-936
|JAPAN225
|14K
|CHFJPY
|2K
|AUDCHF
|329
|CADJPY
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|USDSGD
|-1.5K
|NZDUSD
|-590
|HK50
|-1.9K
|EURSGD
|-164
|NZDCHF
|-229
|NZDCAD
|-113
|COPPER
|882
|GBPSGD
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 032.07 USD
Pire transaction: -1 217 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 774.25 USD
Perte consécutive maximale: -2 243.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.20 × 584
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
FusionMarkets-Live 2
|1.11 × 45
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live19
|1.25 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.27 × 318
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FxPro.com-Real07
|2.25 × 171
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
13 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-50%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
70
0%
256
60%
83%
1.08
13.94
USD
USD
83%
1:500