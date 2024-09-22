SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SHarp Entry GOld new
I Kadek Purnawan St

SHarp Entry GOld new

I Kadek Purnawan St
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 220%
ICMarkets-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
689
Bénéfice trades:
523 (75.90%)
Perte trades:
166 (24.09%)
Meilleure transaction:
10.65 USD
Pire transaction:
-26.96 USD
Bénéfice brut:
1 591.38 USD (162 563 pips)
Perte brute:
-1 368.02 USD (135 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (54.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
4.14%
Charge de dépôt maximale:
69.99%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
336 (48.77%)
Courts trades:
353 (51.23%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-8.24 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-91.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.64 USD (8)
Croissance mensuelle:
-26.83%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.04 USD
Maximal:
171.43 USD (75.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.83% (171.43 USD)
Par fonds propres:
55.27% (79.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 689
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.65 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +54.65 USD
Perte consécutive maximale: -91.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 10
ICMarkets-Live16
1.00 × 128
ICMarkets-Live05
1.47 × 17
FBS-Real-1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.22 × 9
ICMarkets-Live23
2.34 × 145
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 20
Tickmill-Live08
2.60 × 10
ICMarkets-Live14
2.78 × 37
Exness-Real9
2.80 × 10
ICMarkets-Live04
2.82 × 11
Exness-Real3
2.88 × 168
AxioryAsia-02Live
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live06
3.22 × 32
47 plus...
new version of sharp entry gold with news filter

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)


Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 02:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
