Trades:
81
Bénéfice trades:
57 (70.37%)
Perte trades:
24 (29.63%)
Meilleure transaction:
149.74 USD
Pire transaction:
-275.44 USD
Bénéfice brut:
1 881.98 USD (5 251 pips)
Perte brute:
-912.49 USD (2 715 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (276.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
290.13 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
2.70%
Charge de dépôt maximale:
47.85%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.89
Longs trades:
47 (58.02%)
Courts trades:
34 (41.98%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
11.97 USD
Bénéfice moyen:
33.02 USD
Perte moyenne:
-38.02 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-33.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-275.44 USD (1)
Croissance mensuelle:
24.85%
Prévision annuelle:
301.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
335.37 USD (21.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.85% (335.37 USD)
Par fonds propres:
34.30% (469.42 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|797
|XAUUSD
|172
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|382
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +149.74 USD
Pire transaction: -275 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +276.82 USD
Perte consécutive maximale: -33.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.68 × 7643
69 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
2024 年 8 月 29 日
資金が限られている場合は、500 ドル以上の初期投資をお勧めします。
年率約180％の利益を目指す
ハードストップロス注文は、株価が 33% 下落したときに発注されます。過去の分析によると、これほどの規模の下落が 3 ～ 5 年ごとに起こることはほとんどありません。一時操業を停止した後、損益分岐点に戻るまで約２カ月かかった。
トレードは常に私のシグナルに従ってうまくいくとは限りません。市場に強いニュースやアカウントに影響を与える市場の大きな変動がある場合は、脇に置いて別の機会を待つため、アカウントは 4 ～ 7 営業日以内に変更されない可能性があります。これは正常です。この種のリスク管理に慣れていない場合は、このシグナルを購読しないでください。
利益は誰もが目指すものですが、私は常に利益よりもリスクに興味があります。
。この口座は複利を利用しています
。お金を引き出さないという約束
このシグナルは、アカウントを成長させるための明確な道筋があることを示しています
投資家の皆様、信頼とご協力に感謝します
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aucun avis
