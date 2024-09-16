SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WIND PRO
Ibnu Sopian

WIND PRO

Ibnu Sopian
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 182%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
280
Bénéfice trades:
171 (61.07%)
Perte trades:
109 (38.93%)
Meilleure transaction:
773.58 USD
Pire transaction:
-54.03 USD
Bénéfice brut:
5 633.81 USD (55 342 pips)
Perte brute:
-1 169.44 USD (51 984 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (3 921.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 921.86 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
12.46%
Charge de dépôt maximale:
33.75%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.88
Longs trades:
128 (45.71%)
Courts trades:
152 (54.29%)
Facteur de profit:
4.82
Rendement attendu:
15.94 USD
Bénéfice moyen:
32.95 USD
Perte moyenne:
-10.73 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-502.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-502.72 USD (19)
Croissance mensuelle:
4.93%
Prévision annuelle:
59.85%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
502.72 USD (7.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.15% (502.72 USD)
Par fonds propres:
42.76% (1 103.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 269
archived 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 551
archived 3.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +773.58 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +3 921.86 USD
Perte consécutive maximale: -502.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.07% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.28% of days out of 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.11 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 22:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 16:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 06:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WIND PRO
50 USD par mois
182%
0
0
USD
4.1K
USD
56
96%
280
61%
12%
4.81
15.94
USD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.