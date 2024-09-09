SignauxSections
Joao Vitor Farias De Castro

Alpha Maiora

Joao Vitor Farias De Castro
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 -22%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
174 (41.42%)
Perte trades:
246 (58.57%)
Meilleure transaction:
228.64 USD
Pire transaction:
-136.76 USD
Bénéfice brut:
6 146.46 USD (5 147 215 pips)
Perte brute:
-8 180.61 USD (8 448 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (308.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
374.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
47.43%
Charge de dépôt maximale:
10.48%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
211 (50.24%)
Courts trades:
209 (49.76%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-4.84 USD
Bénéfice moyen:
35.32 USD
Perte moyenne:
-33.25 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-463.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-470.25 USD (8)
Croissance mensuelle:
-1.43%
Prévision annuelle:
-15.67%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 034.15 USD
Maximal:
2 400.27 USD (56.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.56% (2 292.04 USD)
Par fonds propres:
1.92% (172.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRENT 77
BITCOIN 72
#France40 50
#USNDAQ100 31
#Euro50 30
LLY.N 25
ISRG.O 21
SFM.O 21
CTAS.O 17
ANET.N 15
COST.O 15
PGR.N 15
AVGO.O 12
AXON.O 11
NVDA.O 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRENT -21
BITCOIN -332
#France40 -119
#USNDAQ100 -162
#Euro50 -186
LLY.N -50
ISRG.O -373
SFM.O -289
CTAS.O -173
ANET.N 93
COST.O -170
PGR.N -158
AVGO.O -66
AXON.O 27
NVDA.O -55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRENT 5.8K
BITCOIN -3.3M
#France40 -19K
#USNDAQ100 59K
#Euro50 -13K
LLY.N -9.9K
ISRG.O -15K
SFM.O -4.4K
CTAS.O -1.6K
ANET.N 826
COST.O -8.4K
PGR.N -1.7K
AVGO.O -818
AXON.O 4.1K
NVDA.O -649
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.64 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +308.62 USD
Perte consécutive maximale: -463.24 USD

2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.07 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alpha Maiora
1000 USD par mois
-22%
0
0
USD
4.2K
USD
55
85%
420
41%
47%
0.75
-4.84
USD
27%
1:100
