Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Micro Greens

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 177%
XMGlobal-Real 27
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
960
Bénéfice trades:
747 (77.81%)
Perte trades:
213 (22.19%)
Meilleure transaction:
17.08 USD
Pire transaction:
-30.05 USD
Bénéfice brut:
835.69 USD (574 584 pips)
Perte brute:
-508.10 USD (435 868 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (19.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.95 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
91.73%
Charge de dépôt maximale:
72.36%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
565 (58.85%)
Courts trades:
395 (41.15%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-2.39 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-13.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.45 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.35%
Prévision annuelle:
-4.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.98 USD
Maximal:
69.69 USD (23.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.09% (69.69 USD)
Par fonds propres:
47.55% (112.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 422
EURUSDm# 239
AUDUSDm# 29
AUDCADm# 28
EURAUDm# 28
GBPUSDm# 25
GBPJPYm# 25
USDJPYm# 24
USDCHFm# 20
SILVERm# 18
GBPAUDm# 16
EURGBPm# 14
EURNZDm# 13
AUDJPYm# 12
GBPCADm# 8
USDCADm# 8
EURCHFm# 6
NZDCADm# 5
GBPNZDm# 5
NZDUSDm# 3
AUDNZDm# 3
NZDCHFm# 2
EURJPYm# 2
BTCUSD# 1
EURCADm# 1
GBPCHFm# 1
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 300
EURUSDm# 35
AUDUSDm# -10
AUDCADm# 13
EURAUDm# 5
GBPUSDm# -3
GBPJPYm# 10
USDJPYm# 4
USDCHFm# -24
SILVERm# -13
GBPAUDm# 6
EURGBPm# -5
EURNZDm# -4
AUDJPYm# -5
GBPCADm# 10
USDCADm# 5
EURCHFm# 2
NZDCADm# 2
GBPNZDm# -6
NZDUSDm# 2
AUDNZDm# 0
NZDCHFm# 1
EURJPYm# 3
BTCUSD# -5
EURCADm# 0
GBPCHFm# 0
AUDCHFm# 1
NZDJPYm# -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 143K
EURUSDm# 24K
AUDUSDm# -5.8K
AUDCADm# 16K
EURAUDm# 9.2K
GBPUSDm# 867
GBPJPYm# 9.5K
USDJPYm# 6.2K
USDCHFm# -20K
SILVERm# -3K
GBPAUDm# 9.8K
EURGBPm# -3.6K
EURNZDm# -7.6K
AUDJPYm# -6.2K
GBPCADm# 7.4K
USDCADm# 6.2K
EURCHFm# 1.5K
NZDCADm# 3.3K
GBPNZDm# -10K
NZDUSDm# 2.2K
AUDNZDm# 613
NZDCHFm# 1.2K
EURJPYm# 1.3K
BTCUSD# -47K
EURCADm# 496
GBPCHFm# 401
AUDCHFm# 698
NZDJPYm# -887
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.08 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +19.83 USD
Perte consécutive maximale: -13.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 27" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a micro account on XM.
Aucun avis
