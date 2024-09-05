SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cri26
Thibaut, Jean Jannoyer

Cri26

Thibaut, Jean Jannoyer
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 97%
VantageInternational-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 268
Bénéfice trades:
915 (72.16%)
Perte trades:
353 (27.84%)
Meilleure transaction:
348.84 EUR
Pire transaction:
-1 703.17 EUR
Bénéfice brut:
20 120.26 EUR (142 238 pips)
Perte brute:
-16 611.75 EUR (122 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (29.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 660.34 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
89.18%
Charge de dépôt maximale:
11.30%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
574 (45.27%)
Courts trades:
694 (54.73%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.77 EUR
Bénéfice moyen:
21.99 EUR
Perte moyenne:
-47.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-1.11 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6 104.98 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-35.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.63 EUR
Maximal:
9 149.97 EUR (68.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.11% (9 149.76 EUR)
Par fonds propres:
58.21% (14 338.40 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 380
NZDCAD+ 349
AUDNZD+ 238
EURUSD+ 146
GBPUSD+ 73
GBPCHF+ 40
NZDUSD+ 26
USDCAD+ 15
CADCHF+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 5.3K
NZDCAD+ 6.7K
AUDNZD+ -8.1K
EURUSD+ 17
GBPUSD+ 15
GBPCHF+ 62
NZDUSD+ 25
USDCAD+ -7
CADCHF+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 23K
NZDCAD+ 19K
AUDNZD+ -24K
EURUSD+ 916
GBPUSD+ 1.9K
GBPCHF+ -1.3K
NZDUSD+ -100
USDCAD+ 51
CADCHF+ -8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +348.84 EUR
Pire transaction: -1 703 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +29.97 EUR
Perte consécutive maximale: -1.11 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 00:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire