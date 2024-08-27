SignauxSections
Kamil Maitah

Small Account Scalping

Kamil Maitah
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 195%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
557
Bénéfice trades:
418 (75.04%)
Perte trades:
139 (24.96%)
Meilleure transaction:
104.58 USD
Pire transaction:
-42.96 USD
Bénéfice brut:
2 280.89 USD (6 065 769 pips)
Perte brute:
-1 204.53 USD (2 271 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (57.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
204.90 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
48.00%
Charge de dépôt maximale:
21.19%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
10.14
Longs trades:
289 (51.89%)
Courts trades:
268 (48.11%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
1.93 USD
Bénéfice moyen:
5.46 USD
Perte moyenne:
-8.67 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-95.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.35 USD (12)
Croissance mensuelle:
12.21%
Prévision annuelle:
148.19%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
106.17 USD (3.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.70% (81.98 USD)
Par fonds propres:
73.52% (552.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 183
BTCUSD 116
USDJPY 58
OILCash 46
EURJPY 37
EURUSD 30
US500Cash 28
EU50Cash 20
IT40Cash 19
GER40Cash 7
BRENTCash 6
AUS200Cash 3
HK50Cash 2
FRA40Cash 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 362
BTCUSD 394
USDJPY -60
OILCash 167
EURJPY 67
EURUSD 7
US500Cash 49
EU50Cash 49
IT40Cash 22
GER40Cash 17
BRENTCash 18
AUS200Cash 0
HK50Cash 2
FRA40Cash -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 25K
BTCUSD 3.7M
USDJPY -6.7K
OILCash 535
EURJPY 1.3K
EURUSD 344
US500Cash 24K
EU50Cash 28K
IT40Cash 70
GER40Cash 7.5K
BRENTCash 157
AUS200Cash 90
HK50Cash 39
FRA40Cash -7.4K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.58 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +57.54 USD
Perte consécutive maximale: -95.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
Alpari-MT5
0.11 × 117
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
Tickmill-Live
0.38 × 42
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5
0.68 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.78 × 59
XMGlobal-MT5 2
0.84 × 591
Ava-Real 1-MT5
0.88 × 25
FxPro-MT5
1.04 × 25
KuberaCapitalMarkets-Server
1.05 × 257
XMGlobal-MT5 4
1.24 × 330
6 plus...
No hype, just steady returns and risk control.

This strategy is built for consistent, low-drawdown growth through disciplined intraday scalping. Trades are executed manually based on a combination of technical patterns, market structure, and momentum shifts.

I trade when there’s opportunity — not to fill a quota. Positions are opened and closed within the day.

Aucun avis
