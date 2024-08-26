SignauxSections
Andri Yanto

Kawel Group 2

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 456%
Axi-US03-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
711
Bénéfice trades:
639 (89.87%)
Perte trades:
72 (10.13%)
Meilleure transaction:
745.59 USD
Pire transaction:
-199.41 USD
Bénéfice brut:
11 806.16 USD (499 707 pips)
Perte brute:
-2 428.56 USD (129 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (257.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 150.20 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
45.29%
Charge de dépôt maximale:
36.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
21.39
Longs trades:
708 (99.58%)
Courts trades:
3 (0.42%)
Facteur de profit:
4.86
Rendement attendu:
13.19 USD
Bénéfice moyen:
18.48 USD
Perte moyenne:
-33.73 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-50.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-438.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.22%
Prévision annuelle:
54.63%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.51 USD
Maximal:
438.50 USD (7.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.86% (438.50 USD)
Par fonds propres:
66.27% (4 127.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 448
XAGUSD 210
S&P.fs 37
NK225.fs 5
DJ30.fs 5
NATGAS.fs 4
WTI.fs 1
CHFSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.8K
XAGUSD 3.2K
S&P.fs 1.3K
NK225.fs 17
DJ30.fs 13
NATGAS.fs 23
WTI.fs 0
CHFSGD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 206K
XAGUSD 29K
S&P.fs 132K
NK225.fs 50
DJ30.fs 4.4K
NATGAS.fs 4
WTI.fs 0
CHFSGD 22
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +745.59 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +257.91 USD
Perte consécutive maximale: -50.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 08:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 20:47
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
