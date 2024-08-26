SignauxSections
Mohammad Rizky Ferdiansyah

0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 129%
OctaFX-Real10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 437
Bénéfice trades:
12 317 (91.66%)
Perte trades:
1 120 (8.34%)
Meilleure transaction:
311.57 USD
Pire transaction:
-573.79 USD
Bénéfice brut:
35 128.63 USD (106 086 580 pips)
Perte brute:
-26 923.29 USD (49 533 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
235 (397.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
691.67 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
97.42%
Charge de dépôt maximale:
207.60%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
10 587 (78.79%)
Courts trades:
2 850 (21.21%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
2.85 USD
Perte moyenne:
-24.04 USD
Pertes consécutives maximales:
49 (-4 482.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 482.59 USD (49)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
9.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 320.17 USD (40.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.58% (7 320.17 USD)
Par fonds propres:
87.22% (3 556.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 8975
BTCUSD 3908
USDJPY 130
EURUSD 100
GBPUSD 51
GBPJPY 46
EURAUD 28
SPX500 25
AUDUSD 24
USDCAD 22
NZDUSD 22
ETHUSD 21
USDCHF 19
GBPNZD 14
EURJPY 8
EURCAD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCAD 5
EURNZD 5
GBPCHF 4
XAGUSD 4
SOLUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
EURGBP 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 5.9K
USDJPY -33
EURUSD -80
GBPUSD -76
GBPJPY -10
EURAUD 1
SPX500 27
AUDUSD -22
USDCAD 0
NZDUSD -14
ETHUSD -188
USDCHF -11
GBPNZD -5
EURJPY 3
EURCAD -3
CADJPY -28
NZDCHF -21
AUDCAD 5
EURNZD 3
GBPCHF -6
XAGUSD 0
SOLUSD -5
NZDCAD 3
GBPCAD 8
AUDCHF 2
CADCHF -1
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 56M
USDJPY -5.4K
EURUSD -3.3K
GBPUSD -5.9K
GBPJPY -2.7K
EURAUD -1.2K
SPX500 2.7K
AUDUSD -800
USDCAD -609
NZDUSD -760
ETHUSD -188K
USDCHF -714
GBPNZD -366
EURJPY 92
EURCAD -248
CADJPY -4.2K
NZDCHF -979
AUDCAD 376
EURNZD 419
GBPCHF -214
XAGUSD 5
SOLUSD -452
NZDCAD 188
GBPCAD 575
AUDCHF 131
CADCHF -69
EURGBP -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +311.57 USD
Pire transaction: -574 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 49
Bénéfice consécutif maximal: +397.87 USD
Perte consécutive maximale: -4 482.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 33
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.04 × 154
BlueberryMarkets-Live
0.07 × 29
VantageInternational-Live 4
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.10 × 115
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 125
ICMarketsSC-Live06
0.17 × 54
EightcapLtd-Real2
0.20 × 35
Pepperstone-Demo02
0.23 × 30
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.26 × 413
VantageInternational-Live 16
0.33 × 9
OctaFX-Real9
0.33 × 3
Exness-Real9
0.35 × 158
FusionMarkets-Demo
0.36 × 406
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 118
Alpari-Pro.ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 55
ICMarketsSC-Live31
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 376
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 105
73 plus...
Aucun avis
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 18:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 03:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 23:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
