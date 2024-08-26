Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 33 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 3 TitanFX-03 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.04 × 154 BlueberryMarkets-Live 0.07 × 29 VantageInternational-Live 4 0.09 × 22 ICMarketsSC-Live20 0.10 × 115 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 125 ICMarketsSC-Live06 0.17 × 54 EightcapLtd-Real2 0.20 × 35 Pepperstone-Demo02 0.23 × 30 LiteFinance-ECN2.com 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live33 0.26 × 413 VantageInternational-Live 16 0.33 × 9 OctaFX-Real9 0.33 × 3 Exness-Real9 0.35 × 158 FusionMarkets-Demo 0.36 × 406 ICMarketsSC-Live23 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 118 Alpari-Pro.ECN 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live05 0.42 × 55 ICMarketsSC-Live31 0.43 × 37 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 376 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 105 73 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou