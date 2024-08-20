SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QUANTIC HEDGE 1
Salvatore Alastra

QUANTIC HEDGE 1

Salvatore Alastra
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 24%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
719
Bénéfice trades:
567 (78.85%)
Perte trades:
152 (21.14%)
Meilleure transaction:
398.78 EUR
Pire transaction:
-210.29 EUR
Bénéfice brut:
4 167.38 EUR (117 492 pips)
Perte brute:
-2 701.53 EUR (86 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (131.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
653.19 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
2.50%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.79
Longs trades:
353 (49.10%)
Courts trades:
366 (50.90%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
2.04 EUR
Bénéfice moyen:
7.35 EUR
Perte moyenne:
-17.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-419.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-773.31 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-2.98%
Prévision annuelle:
-36.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
819.78 EUR (10.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.87% (819.78 EUR)
Par fonds propres:
18.54% (1 398.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.p 239
NZDCAD.p 223
AUDNZD.p 169
XAUUSD.p 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.p 1.1K
NZDCAD.p 549
AUDNZD.p -207
XAUUSD.p 208
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.p 15K
NZDCAD.p 13K
AUDNZD.p -2.2K
XAUUSD.p 5.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.78 EUR
Pire transaction: -210 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +131.95 EUR
Perte consécutive maximale: -419.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 09:41
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.1% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.14 21:02
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 19:51
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.66% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.05 09:20
No swaps are charged
2024.11.01 22:25
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 18:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.05 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.27 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.21 16:35
Share of trading days is too low
2024.08.21 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.21 15:33
Share of trading days is too low
2024.08.21 15:33
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.20 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QUANTIC HEDGE 1
30 USD par mois
24%
0
0
USD
6K
EUR
58
100%
719
78%
99%
1.54
2.04
EUR
19%
1:500
Copier

