SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Exness ST XAU
Christopher Tanpuyani

Exness ST XAU

Christopher Tanpuyani
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 184%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 784
Bénéfice trades:
1 449 (81.22%)
Perte trades:
335 (18.78%)
Meilleure transaction:
567.33 USD
Pire transaction:
-158.60 USD
Bénéfice brut:
7 796.50 USD (3 055 997 pips)
Perte brute:
-4 116.52 USD (2 727 587 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (60.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
567.33 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
29.99%
Charge de dépôt maximale:
54.49%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.09
Longs trades:
1 359 (76.18%)
Courts trades:
425 (23.82%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
2.06 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-12.29 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-450.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-450.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.08%
Prévision annuelle:
160.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
723.65 USD (18.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.13% (723.65 USD)
Par fonds propres:
74.37% (2 766.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1784
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 328K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +567.33 USD
Pire transaction: -159 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.33 USD
Perte consécutive maximale: -450.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

CuanForex with EXNESS

Invest in my signals:

Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex

Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau

Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag

Aucun avis
2025.08.29 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 00:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 10:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 02:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 01:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Exness ST XAU
30 USD par mois
184%
0
0
USD
5.7K
USD
61
100%
1 784
81%
30%
1.89
2.06
USD
74%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.