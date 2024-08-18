- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 073
Bénéfice trades:
675 (62.90%)
Perte trades:
398 (37.09%)
Meilleure transaction:
255.60 USD
Pire transaction:
-538.80 USD
Bénéfice brut:
9 432.51 USD (131 706 pips)
Perte brute:
-5 562.60 USD (111 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (266.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
563.40 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
4.65%
Charge de dépôt maximale:
14.86%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
5.07
Longs trades:
604 (56.29%)
Courts trades:
469 (43.71%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
3.61 USD
Bénéfice moyen:
13.97 USD
Perte moyenne:
-13.98 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-399.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-538.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.19%
Prévision annuelle:
242.24%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.82 USD
Maximal:
763.55 USD (9.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.38% (221.10 USD)
Par fonds propres:
56.81% (211.16 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1063
|EURUSDu
|4
|GBPUSDu
|4
|USDJPYu
|1
|XAGUSDu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDu
|3.9K
|EURUSDu
|-6
|GBPUSDu
|-7
|USDJPYu
|8
|XAGUSDu
|-32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDu
|20K
|EURUSDu
|-52
|GBPUSDu
|-68
|USDJPYu
|108
|XAGUSDu
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +255.60 USD
Pire transaction: -539 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +266.20 USD
Perte consécutive maximale: -399.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Dengan menggunakan matematika Vortex + Tahun Kabisat + Arima
menghasilkan data untuk melakukan entry buy / sell.
Dibantu dengan indikator penentu entry paling akurat.
Akanzi Plus dengan 2 metode berjalan langsung dalam satu hari.
Hedging & Averaging.
saldo mininal $600 untuk start 0,02 Lot ( Berlaku kelipatan secara otomatis)
dengan target profit 15-30% setiap bulan nya.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
3333 USD par mois
128%
0
0
USD
USD
435
USD
USD
97
62%
1 073
62%
5%
1.69
3.61
USD
USD
57%
1:500