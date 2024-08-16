SignauxSections
Sten Hoefchen

PlanA GER40 US30

Sten Hoefchen
0 avis
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -30%
FXFlat-LiveServer
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
899
Bénéfice trades:
449 (49.94%)
Perte trades:
450 (50.06%)
Meilleure transaction:
207.79 EUR
Pire transaction:
-91.54 EUR
Bénéfice brut:
7 367.43 EUR (2 485 361 pips)
Perte brute:
-8 042.38 EUR (2 545 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (14.86 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
373.82 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
28.72%
Charge de dépôt maximale:
96.82%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
449 (49.94%)
Courts trades:
450 (50.06%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.75 EUR
Bénéfice moyen:
16.41 EUR
Perte moyenne:
-17.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-224.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-275.93 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-4.10%
Prévision annuelle:
-49.80%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
888.25 EUR
Maximal:
1 095.61 EUR (180.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.87% (1 095.61 EUR)
Par fonds propres:
2.48% (26.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40. 553
EURUSD. 182
US30mini. 127
GBPUSD. 29
DE40 6
US30mini 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40. -110
EURUSD. -20
US30mini. -573
GBPUSD. -59
DE40 1
US30mini -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40. 213K
EURUSD. -1.8K
US30mini. -260K
GBPUSD. -5.7K
DE40 286
US30mini -5.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.79 EUR
Pire transaction: -92 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +14.86 EUR
Perte consécutive maximale: -224.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXFlat-LiveServer" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Herzlich willkommen,

ich beschäftige mich seit mehr als sechs Jahren mit dem Intraday Handel von Forex und Indizies mit Hilfe der Markttechnik. Da meine Erfolge dabei aufgrund von Emotionalen Entscheidungen eher mittelmäßig waren, habe ich begonnen Expert Advisor zu programmieren die frei von Emotionen bestimmte Strategien für mich umsetzen. Da dies deutlich schneller zum Erfolg geführt hat als meine Bemühungen davor, habe ich mich entschieden mein Handels Konto als Signal zu registrieren.

Aucun avis
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 601 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 17:42
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.30 22:02
Share of trading days is too low
2024.08.26 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.16 11:32
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 11.62% of days out of the 482 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.16 11:32
80% of trades performed within 21 days. This comprises 4.36% of days out of the 482 days of the signal's entire lifetime.
