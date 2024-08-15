SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Robotizz Equilibro Milho CCM
Renato Takahashi

Robotizz Equilibro Milho CCM

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
58 (46.40%)
Perte trades:
67 (53.60%)
Meilleure transaction:
1 624.50 BRL
Pire transaction:
-598.50 BRL
Bénéfice brut:
23 679.00 BRL (5 240 pips)
Perte brute:
-21 514.50 BRL (4 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 195.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 195.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
70.86%
Charge de dépôt maximale:
32.95%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
66 (52.80%)
Courts trades:
59 (47.20%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
17.32 BRL
Bénéfice moyen:
408.26 BRL
Perte moyenne:
-321.11 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 750.50 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 750.50 BRL (6)
Croissance mensuelle:
-6.05%
Prévision annuelle:
-73.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 116.00 BRL
Maximal:
4 788.00 BRL (28.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.65% (4 788.00 BRL)
Par fonds propres:
5.20% (796.50 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CCMU25 39
CCMK25 30
CCMH25 19
CCMX24 17
CCMF25 16
CCMU24 2
CCMX25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CCMU25 -1.2K
CCMK25 89
CCMH25 462
CCMX24 256
CCMF25 1.2K
CCMU24 280
CCMX25 -91
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CCMU25 -606
CCMK25 44
CCMH25 234
CCMX24 133
CCMF25 592
CCMU24 142
CCMX25 -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 624.50 BRL
Pire transaction: -599 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 195.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 750.50 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

