Tho Minh Cao

VIP Meta Arbitrage

Tho Minh Cao
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
518
Bénéfice trades:
280 (54.05%)
Perte trades:
238 (45.95%)
Meilleure transaction:
528.60 USD
Pire transaction:
-497.40 USD
Bénéfice brut:
11 632.13 USD (95 417 pips)
Perte brute:
-9 562.04 USD (76 879 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (329.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
634.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
5.66%
Charge de dépôt maximale:
62.04%
Dernier trade:
17 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
259 (50.00%)
Courts trades:
259 (50.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
4.00 USD
Bénéfice moyen:
41.54 USD
Perte moyenne:
-40.18 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-443.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-497.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.34%
Prévision annuelle:
15.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.60 USD
Maximal:
549.32 USD (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.06% (549.32 USD)
Par fonds propres:
0.23% (13.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.s 118
USDJPY.ar 118
XAUUSD.s 61
XAUUSD.ar 61
GBPUSD.ar 22
GBPUSD.s 22
EURUSD.ar 20
EURUSD.s 20
USDCAD.s 17
USDCAD.ar 17
AUDUSD.ar 13
AUDUSD.s 13
NZDUSD.ar 4
NZDUSD.s 4
USDCHF.s 4
USDCHF.ar 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.s 13
USDJPY.ar 266
XAUUSD.s 2.7K
XAUUSD.ar -1.3K
GBPUSD.ar -5
GBPUSD.s 120
EURUSD.ar 5
EURUSD.s 99
USDCAD.s -26
USDCAD.ar 80
AUDUSD.ar -5
AUDUSD.s 111
NZDUSD.ar -136
NZDUSD.s 150
USDCHF.s 31
USDCHF.ar -18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.s -1.7K
USDJPY.ar 6.3K
XAUUSD.s 14K
XAUUSD.ar -4K
GBPUSD.ar 1.3K
GBPUSD.s -248
EURUSD.ar 205
EURUSD.s 691
USDCAD.s -326
USDCAD.ar 1.2K
AUDUSD.ar -219
AUDUSD.s 953
NZDUSD.ar -781
NZDUSD.s 911
USDCHF.s 291
USDCHF.ar -156
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +528.60 USD
Pire transaction: -497 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +329.87 USD
Perte consécutive maximale: -443.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.