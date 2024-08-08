- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
74 (67.88%)
Perte trades:
35 (32.11%)
Meilleure transaction:
2.32 USD
Pire transaction:
-0.84 USD
Bénéfice brut:
27.50 USD (20 257 pips)
Perte brute:
-8.60 USD (8 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (6.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.36 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
31.00%
Charge de dépôt maximale:
5.68%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.29
Longs trades:
47 (43.12%)
Courts trades:
62 (56.88%)
Facteur de profit:
3.20
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.37 USD
Perte moyenne:
-0.25 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.28 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.43%
Prévision annuelle:
17.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.28 USD (3.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.70% (2.28 USD)
Par fonds propres:
19.12% (11.77 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.32 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6.36 USD
Perte consécutive maximale: -2.28 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
只做AUDCAD，最大订单数5单。
跟单比例：标准账户每500美金账户资金做0.01手，对应迷你账户 每5美金账户资金做0.01手.
自研算法，按上述资金比20年数据测试EA回撤小于30%。
Aucun avis
