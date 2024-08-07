SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FlyMe2theMooon FM17MT4
Cheang Jia Kang

FlyMe2theMooon FM17MT4

Cheang Jia Kang
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 57%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
74 (41.34%)
Perte trades:
105 (58.66%)
Meilleure transaction:
23.10 USD
Pire transaction:
-13.43 USD
Bénéfice brut:
410.16 USD (49 995 pips)
Perte brute:
-352.94 USD (38 799 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (21.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
33.20%
Charge de dépôt maximale:
59.58%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
95 (53.07%)
Courts trades:
84 (46.93%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
5.54 USD
Perte moyenne:
-3.36 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-65.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.97 USD (11)
Croissance mensuelle:
-4.42%
Prévision annuelle:
-53.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.84 USD
Maximal:
74.84 USD (32.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.24% (74.84 USD)
Par fonds propres:
16.15% (32.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 14
AUDNZD 14
XAUUSD 13
NZDJPY 12
GBPUSD 9
EURAUD 8
USDJPY 8
NZDCAD 7
GBPNZD 7
GBPJPY 7
CHFJPY 6
AUDCHF 6
EURNZD 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
EURUSD 5
USDCHF 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
GBPCHF 4
EURJPY 4
AUDUSD 4
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURCHF 3
GBPCAD 3
XTIUSD 3
EURGBP 3
NZDUSD 2
US500 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -17
AUDNZD -12
XAUUSD 90
NZDJPY 7
GBPUSD -23
EURAUD 20
USDJPY 6
NZDCAD -3
GBPNZD -16
GBPJPY 78
CHFJPY -5
AUDCHF 5
EURNZD 11
CADJPY 13
GBPAUD -21
EURUSD -20
USDCHF -28
AUDCAD -3
EURCAD -3
GBPCHF 2
EURJPY -18
AUDUSD -17
AUDJPY -10
CADCHF -7
EURCHF 1
GBPCAD 0
XTIUSD 6
EURGBP 24
NZDUSD -1
US500 -2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -2K
AUDNZD -1.9K
XAUUSD 8.3K
NZDJPY 1.8K
GBPUSD -2K
EURAUD 3.7K
USDJPY 2.7K
NZDCAD -456
GBPNZD -2K
GBPJPY 11K
CHFJPY -660
AUDCHF 927
EURNZD 1.8K
CADJPY 2.1K
GBPAUD -3.3K
EURUSD -1.5K
USDCHF -2.1K
AUDCAD -251
EURCAD -412
GBPCHF 222
EURJPY -2K
AUDUSD -1.3K
AUDJPY -1.5K
CADCHF -530
EURCHF 88
GBPCAD -8
XTIUSD 570
EURGBP 1.9K
NZDUSD -122
US500 -2K
NZDCHF 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.10 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +21.57 USD
Perte consécutive maximale: -65.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.74 × 203
FusionMarkets-Live 2
1.77 × 491
133 plus...
Aucun avis
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 17:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.11 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
