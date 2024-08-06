SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SEMI AUTOTRADE EA AI
Muhammad Habibullah Syarifudin

SEMI AUTOTRADE EA AI

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 1 506%
Maxco-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 609
Bénéfice trades:
1 438 (89.37%)
Perte trades:
171 (10.63%)
Meilleure transaction:
16 660.00 USD
Pire transaction:
-37 470.00 USD
Bénéfice brut:
653 253.20 USD (243 544 pips)
Perte brute:
-404 422.08 USD (185 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
166 (38 231.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56 894.00 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
54.20%
Charge de dépôt maximale:
38.04%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
949 (58.98%)
Courts trades:
660 (41.02%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
154.65 USD
Bénéfice moyen:
454.28 USD
Perte moyenne:
-2 365.04 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-47 983.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-47 983.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
94.83%
Prévision annuelle:
1 150.61%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 219.20 USD
Maximal:
79 076.90 USD (41.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.71% (79 076.90 USD)
Par fonds propres:
85.78% (63 291.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDz 1298
XAUUSDz 298
EURUSDz 11
USDCADz 1
NZDCADz 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDz 143K
XAUUSDz 106K
EURUSDz -475
USDCADz -101
NZDCADz -54
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDz 27K
XAUUSDz 31K
EURUSDz 413
USDCADz -140
NZDCADz -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 660.00 USD
Pire transaction: -37 470 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +38 231.60 USD
Perte consécutive maximale: -47 983.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Maxco-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

full ea
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 10:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
