Al Helal

BD Signal

Al Helal
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
57 (65.51%)
Perte trades:
30 (34.48%)
Meilleure transaction:
7.48 USD
Pire transaction:
-7.99 USD
Bénéfice brut:
115.72 USD (73 575 pips)
Perte brute:
-105.56 USD (152 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.84 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
42.52%
Charge de dépôt maximale:
47.83%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
49 (56.32%)
Courts trades:
38 (43.68%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
2.03 USD
Perte moyenne:
-3.52 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.40%
Prévision annuelle:
89.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.19 USD
Maximal:
25.00 USD (20.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.27% (25.00 USD)
Par fonds propres:
27.48% (57.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 26
USDCADm 15
AUDUSDm 12
EURUSDm 9
GBPJPYm 7
GBPUSDm 6
NZDUSDm 3
BTCUSDm 3
USDCHFm 2
USDJPYm 2
AUDJPYm 1
GBPAUDm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm -4
USDCADm -14
AUDUSDm 19
EURUSDm 11
GBPJPYm 8
GBPUSDm -5
NZDUSDm 8
BTCUSDm -8
USDCHFm -6
USDJPYm 0
AUDJPYm -1
GBPAUDm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm -4K
USDCADm -2.1K
AUDUSDm 1.5K
EURUSDm 923
GBPJPYm 1.4K
GBPUSDm -783
NZDUSDm 752
BTCUSDm -77K
USDCHFm -344
USDJPYm 11
AUDJPYm -148
GBPAUDm 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.48 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6.63 USD
Perte consécutive maximale: -8.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I trade last 12 years. I use sl at every trade. I am low risk trader. 
Aucun avis
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 05:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 21:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
