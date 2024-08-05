SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Grid XAU
Sutrisno

Gold Grid XAU

Sutrisno
0 avis
Fiabilité
60 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 6 130%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 648
Bénéfice trades:
3 820 (82.18%)
Perte trades:
828 (17.81%)
Meilleure transaction:
16 179.76 USD
Pire transaction:
-5 300.00 USD
Bénéfice brut:
241 578.49 USD (1 077 914 pips)
Perte brute:
-114 529.39 USD (920 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (265.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 197.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
80.55%
Charge de dépôt maximale:
35.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
9.76
Longs trades:
4 647 (99.98%)
Courts trades:
1 (0.02%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
27.33 USD
Bénéfice moyen:
63.24 USD
Perte moyenne:
-138.32 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13 015.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 015.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
26.43%
Prévision annuelle:
322.27%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13 015.40 USD (20.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.78% (13 015.40 USD)
Par fonds propres:
81.56% (15 703.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4640
archived 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 103K
archived 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 157K
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 179.76 USD
Pire transaction: -5 300 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +265.83 USD
Perte consécutive maximale: -13 015.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Hi Friends,


I am trading on Gold, use grid strategy


Happy profit.......

Aucun avis
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Grid XAU
35 USD par mois
6 130%
1
0
USD
107K
USD
60
99%
4 648
82%
81%
2.10
27.33
USD
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.