Adison Lorkittikul

Oil Running

Adison Lorkittikul
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2023 136%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
355
Bénéfice trades:
351 (98.87%)
Perte trades:
4 (1.13%)
Meilleure transaction:
43.65 USD
Pire transaction:
-16.60 USD
Bénéfice brut:
1 352.12 USD (27 807 pips)
Perte brute:
-48.22 USD (974 pips)
Gains consécutifs maximales:
158 (582.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
582.89 USD (158)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
89.72%
Charge de dépôt maximale:
2.82%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
27.05
Longs trades:
355 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
28.04
Rendement attendu:
3.67 USD
Bénéfice moyen:
3.85 USD
Perte moyenne:
-12.06 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-48.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.21%
Prévision annuelle:
38.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48.20 USD (2.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.72% (48.20 USD)
Par fonds propres:
40.56% (805.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 355
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 27K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.65 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 158
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +582.89 USD
Perte consécutive maximale: -48.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Grid Running Strategy on Oil Cash.
All positions are set in the zones related to high volume of open interests and Fibonacci.
Each position will be closed after reaching 1% profit and trailing stop after that.
Manual trade with money management.


Aucun avis
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 18:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
