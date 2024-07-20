Gestion automatique des lots (Autolot) : 220 $ / 0,01 lot, ajustement dynamique

Facteur d’amplification : 1,2×, activé à partir de la 5e position

StopLoss : Normal (faible)

Objectif de rendement : x5 par an

Drawdown cible : inférieur à 30 %

Instrument utilisé : GBPUSD

En tant que puissance économique majeure et centre financier stable, le Royaume-Uni offre des conditions de trading optimales. La livre sterling bénéficie d’un cadre juridique et réglementaire solide. Pattaya GPT exploite cette stabilité et ce dynamisme pour prendre des décisions de trading précises et rentables.

Technologie d’optimisation des profits :

"Le secret d’un trading réussi, c’est un désir infatigable, inépuisable et insatiable de savoir et de compréhension."

Paul Tudor Jones a un jour déclaré :analyse en permanence les mouvements du marché, réévalue les signaux et attend que les conditions soient réunies. Pendant que le système négocie en arrière-plan, vous avez plus de temps pour profiter de la vie. Happy Trading !