Konstantin Stratigenas

Pattaya GTrader

Konstantin Stratigenas
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
594
Bénéfice trades:
411 (69.19%)
Perte trades:
183 (30.81%)
Meilleure transaction:
130.50 USD
Pire transaction:
-114.22 USD
Bénéfice brut:
1 737.77 USD (85 825 pips)
Perte brute:
-1 487.69 USD (85 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (35.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
69.96%
Charge de dépôt maximale:
130.05%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
185 (31.14%)
Courts trades:
409 (68.86%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
4.23 USD
Perte moyenne:
-8.13 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-79.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-155.52 USD (13)
Croissance mensuelle:
48.60%
Prévision annuelle:
589.63%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
133.89 USD
Maximal:
291.66 USD (44.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.96% (291.84 USD)
Par fonds propres:
84.58% (454.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 594
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 250
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.50 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +35.70 USD
Perte consécutive maximale: -79.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2514
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 plus...
Bienvenue chez Pattaya GPT — notre Expert Advisor à la structure claire et doté d’une puissance neuronale avancée.


Gestion automatique des lots (Autolot) : 220 $ / 0,01 lot, ajustement dynamique
Facteur d’amplification : 1,2×, activé à partir de la 5e position
StopLoss : Normal (faible)
Objectif de rendement : x5 par an
Drawdown cible : inférieur à 30 %
Instrument utilisé : GBPUSD
En tant que puissance économique majeure et centre financier stable, le Royaume-Uni offre des conditions de trading optimales. La livre sterling bénéficie d’un cadre juridique et réglementaire solide. Pattaya GPT exploite cette stabilité et ce dynamisme pour prendre des décisions de trading précises et rentables.

Technologie d’optimisation des profits :

  • Limiteur : Maintient le nombre de positions à un niveau bas tout en conservant une qualité élevée.
  • Pondération automatique : Réagit en temps réel au marché et ajuste quotidiennement les pondérations des indicateurs.
  • Apprentissage du signal de clôture : Analyse chaque mouvement et clôture les positions au moment opportun.
  • Fin de partie stratégique : N’ouvre des positions que lorsque la direction est confirmée et que toutes les conditions d’entrée sont remplies.
Paul Tudor Jones a un jour déclaré :
"Le secret d’un trading réussi, c’est un désir infatigable, inépuisable et insatiable de savoir et de compréhension."

Pattaya GPT analyse en permanence les mouvements du marché, réévalue les signaux et attend que les conditions soient réunies. Pendant que le système négocie en arrière-plan, vous avez plus de temps pour profiter de la vie. Happy Trading !


Aucun avis
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
