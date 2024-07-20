- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|594
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|250
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2514
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
Bienvenue chez Pattaya GPT — notre Expert Advisor à la structure claire et doté d’une puissance neuronale avancée.
Gestion automatique des lots (Autolot) : 220 $ / 0,01 lot, ajustement dynamique
Facteur d’amplification : 1,2×, activé à partir de la 5e position
StopLoss : Normal (faible)
Objectif de rendement : x5 par an
Drawdown cible : inférieur à 30 %
Instrument utilisé : GBPUSD
En tant que puissance économique majeure et centre financier stable, le Royaume-Uni offre des conditions de trading optimales. La livre sterling bénéficie d’un cadre juridique et réglementaire solide. Pattaya GPT exploite cette stabilité et ce dynamisme pour prendre des décisions de trading précises et rentables.
Technologie d’optimisation des profits :
- Limiteur : Maintient le nombre de positions à un niveau bas tout en conservant une qualité élevée.
- Pondération automatique : Réagit en temps réel au marché et ajuste quotidiennement les pondérations des indicateurs.
- Apprentissage du signal de clôture : Analyse chaque mouvement et clôture les positions au moment opportun.
- Fin de partie stratégique : N’ouvre des positions que lorsque la direction est confirmée et que toutes les conditions d’entrée sont remplies.
Pattaya GPT analyse en permanence les mouvements du marché, réévalue les signaux et attend que les conditions soient réunies. Pendant que le système négocie en arrière-plan, vous avez plus de temps pour profiter de la vie. Happy Trading !
