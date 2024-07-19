SignauxSections
Valentin-ioan Varga

PappaBear2

Valentin-ioan Varga
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 28%
EarnBroker-NoDealingDesk
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 088
Bénéfice trades:
713 (65.53%)
Perte trades:
375 (34.47%)
Meilleure transaction:
243.76 EUR
Pire transaction:
-163.29 EUR
Bénéfice brut:
4 749.85 EUR (168 204 pips)
Perte brute:
-2 858.74 EUR (118 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (38.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
319.88 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
52.26%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.11
Longs trades:
556 (51.10%)
Courts trades:
532 (48.90%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
1.74 EUR
Bénéfice moyen:
6.66 EUR
Perte moyenne:
-7.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-205.61 EUR)
Perte consécutive maximale:
-265.89 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-1.36%
Prévision annuelle:
-16.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
180.04 EUR
Maximal:
265.89 EUR (4.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.76% (265.89 EUR)
Par fonds propres:
26.47% (2 565.21 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.cfd 725
AUDCAD. 363
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.cfd 1.4K
AUDCAD. 774
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.cfd 47K
AUDCAD. 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +243.76 EUR
Pire transaction: -163 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +38.69 EUR
Perte consécutive maximale: -205.61 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EarnBroker-NoDealingDesk" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I use proven algo trading strategies that I constantly adapt to the market. I am looking for as constant a return as possible with as little drawdown as possible.
Aucun avis
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 15:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.25 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.19 12:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.19 12:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PappaBear2
30 USD par mois
28%
0
0
USD
8K
EUR
65
100%
1 088
65%
100%
1.66
1.74
EUR
26%
1:100
Copier

