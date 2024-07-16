SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CNHN12
Chuanqi Zheng

CNHN12

Chuanqi Zheng
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
Tickmill-Live05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
450
Bénéfice trades:
222 (49.33%)
Perte trades:
228 (50.67%)
Meilleure transaction:
195.34 USD
Pire transaction:
-97.39 USD
Bénéfice brut:
7 265.17 USD (108 914 pips)
Perte brute:
-7 105.03 USD (103 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (218.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
393.37 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
51.89%
Charge de dépôt maximale:
4.11%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
340 (75.56%)
Courts trades:
110 (24.44%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
32.73 USD
Perte moyenne:
-31.16 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-293.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-293.69 USD (9)
Croissance mensuelle:
-6.48%
Prévision annuelle:
-78.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
315.82 USD
Maximal:
931.47 USD (90.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.48% (931.47 USD)
Par fonds propres:
10.25% (186.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 450
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 160
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +195.34 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +218.93 USD
Perte consécutive maximale: -293.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
AirTradeMarket-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 3
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
XMTrading-Real 48
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
92 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.25 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 19:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 20:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 18:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.03 09:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 00:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.15 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.13 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CNHN12
35 USD par mois
11%
0
0
USD
2K
USD
63
100%
450
49%
52%
1.02
0.36
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.