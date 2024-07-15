SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / M
Dmytro Kovalov

M

Dmytro Kovalov
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
638 (63.10%)
Perte trades:
373 (36.89%)
Meilleure transaction:
370.04 USD
Pire transaction:
-203.88 USD
Bénéfice brut:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Perte brute:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (175.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
920.61 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
93.87%
Charge de dépôt maximale:
3.20%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
638 (63.11%)
Courts trades:
373 (36.89%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
7.43 USD
Bénéfice moyen:
20.73 USD
Perte moyenne:
-15.30 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-89.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-288.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
-1.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.23 USD
Maximal:
1 207.48 USD (5.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.12% (1 207.48 USD)
Par fonds propres:
49.62% (6 773.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 427
USTEC 82
LTCUSD 39
XAUUSD 13
SOLUSD 11
DOGUSD 9
STOXX50 4
US500 3
XRPUSD 1
GBPUSD 1
UK100 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 8.9K
USTEC 1.5K
LTCUSD 515
XAUUSD -28
SOLUSD -221
DOGUSD -57
STOXX50 -4
US500 12
XRPUSD 0
GBPUSD 0
UK100 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 2.7M
USTEC 1.4M
LTCUSD 24K
XAUUSD -2.4K
SOLUSD -2M
DOGUSD -30K
STOXX50 -400
US500 7.3K
XRPUSD -2.7K
GBPUSD 24
UK100 -39
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +370.04 USD
Pire transaction: -204 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +175.16 USD
Perte consécutive maximale: -89.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 278
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 8123
ICMarketsEU-MT5-5
2.17 × 59
FusionMarkets-Live
2.30 × 470
ICMarketsEU-MT5-4
2.40 × 174
Axiory-Live
2.53 × 206
73 plus...
Slow but safe
Aucun avis
2025.09.28 10:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
M
33 USD par mois
37%
0
0
USD
93
USD
67
0%
1 011
63%
94%
2.31
7.43
USD
50%
1:100
