Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1 0.00 × 5 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 5 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 STARTRADERINTL-Live 0.50 × 12 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 1.19 × 16 OxSecurities-Live 1.50 × 2 Exness-MT5Real11 1.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.99 × 278 GOMarketsMU-Live 2.04 × 522 ICMarketsSC-MT5-2 2.05 × 8123 ICMarketsEU-MT5-5 2.17 × 59 FusionMarkets-Live 2.30 × 470 ICMarketsEU-MT5-4 2.40 × 174 Axiory-Live 2.53 × 206 73 plus...