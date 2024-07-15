- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
638 (63.10%)
Perte trades:
373 (36.89%)
Meilleure transaction:
370.04 USD
Pire transaction:
-203.88 USD
Bénéfice brut:
13 224.63 USD (102 296 368 pips)
Perte brute:
-5 708.03 USD (8 882 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (175.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
920.61 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
93.87%
Charge de dépôt maximale:
3.20%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
638 (63.11%)
Courts trades:
373 (36.89%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
7.43 USD
Bénéfice moyen:
20.73 USD
Perte moyenne:
-15.30 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-89.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-288.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
-1.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.23 USD
Maximal:
1 207.48 USD (5.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.12% (1 207.48 USD)
Par fonds propres:
49.62% (6 773.86 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|427
|USTEC
|82
|LTCUSD
|39
|XAUUSD
|13
|SOLUSD
|11
|DOGUSD
|9
|STOXX50
|4
|US500
|3
|XRPUSD
|1
|GBPUSD
|1
|UK100
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|8.9K
|USTEC
|1.5K
|LTCUSD
|515
|XAUUSD
|-28
|SOLUSD
|-221
|DOGUSD
|-57
|STOXX50
|-4
|US500
|12
|XRPUSD
|0
|GBPUSD
|0
|UK100
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|2.7M
|USTEC
|1.4M
|LTCUSD
|24K
|XAUUSD
|-2.4K
|SOLUSD
|-2M
|DOGUSD
|-30K
|STOXX50
|-400
|US500
|7.3K
|XRPUSD
|-2.7K
|GBPUSD
|24
|UK100
|-39
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +370.04 USD
Pire transaction: -204 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +175.16 USD
Perte consécutive maximale: -89.58 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 278
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 8123
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 59
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 470
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.40 × 174
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
33 USD par mois
37%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
67
0%
1 011
63%
94%
2.31
7.43
USD
USD
50%
1:100