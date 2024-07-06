SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / J2 Blackbox BBLKS
Kwok Leong Ng

J2 Blackbox BBLKS

Kwok Leong Ng
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 184%
Pepperstone-Edge01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 738
Bénéfice trades:
1 256 (72.26%)
Perte trades:
482 (27.73%)
Meilleure transaction:
151.65 USD
Pire transaction:
-65.58 USD
Bénéfice brut:
6 114.18 USD (275 344 pips)
Perte brute:
-3 789.17 USD (266 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (57.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
210.86 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
93.90%
Charge de dépôt maximale:
19.89%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.87
Longs trades:
877 (50.46%)
Courts trades:
861 (49.54%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
4.87 USD
Perte moyenne:
-7.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-90.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-260.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.32%
Prévision annuelle:
28.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
295.24 USD (6.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.56% (295.24 USD)
Par fonds propres:
48.86% (863.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 244
EURGBP 242
EURCHF 241
EURJPY 222
GBPCAD 182
AUDNZD 119
EURUSD 100
CADCHF 67
EURAUD 64
CHFJPY 62
EURCAD 49
GBPNZD 45
AUDCHF 33
USDCAD 28
USDCHF 21
NZDCAD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 285
EURGBP 260
EURCHF 517
EURJPY 251
GBPCAD 121
AUDNZD 159
EURUSD 261
CADCHF 147
EURAUD 58
CHFJPY 71
EURCAD -13
GBPNZD -6
AUDCHF 83
USDCAD 27
USDCHF 80
NZDCAD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
EURGBP -5.2K
EURCHF 19K
EURJPY 3K
GBPCAD -8.2K
AUDNZD 2.7K
EURUSD 3.4K
CADCHF 6.8K
EURAUD 6.3K
CHFJPY -488
EURCAD -12K
GBPNZD -8.8K
AUDCHF -568
USDCAD -7.5K
USDCHF 1.7K
NZDCAD -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.65 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +57.72 USD
Perte consécutive maximale: -90.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
MBTrading-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.62 × 13
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.85 × 46
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Demo01
0.94 × 31
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2182
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ICMarkets-Live18
1.40 × 247
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
Pepperstone-Edge01
1.64 × 338
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
182 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
J2 Default Automate
Aucun avis
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 01:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
J2 Blackbox BBLKS
30 USD par mois
184%
0
0
USD
2K
USD
64
100%
1 738
72%
94%
1.61
1.34
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.