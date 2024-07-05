SignauxSections
Francois Petrus Canosci

Pi Investments MT5 Bot Trader

Francois Petrus Canosci
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 123%
JustMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 660
Bénéfice trades:
2 930 (62.87%)
Perte trades:
1 730 (37.12%)
Meilleure transaction:
935.33 USD
Pire transaction:
-557.96 USD
Bénéfice brut:
19 516.02 USD (16 438 664 pips)
Perte brute:
-18 701.91 USD (22 424 033 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (413.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 682.57 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
97.03%
Charge de dépôt maximale:
26.92%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
2 656 (57.00%)
Courts trades:
2 004 (43.00%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
6.66 USD
Perte moyenne:
-10.81 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-672.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 730.95 USD (21)
Croissance mensuelle:
9.29%
Prévision annuelle:
112.72%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 441.78 USD
Maximal:
2 850.49 USD (188.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.66% (2 622.55 USD)
Par fonds propres:
47.65% (1 397.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 684
AUDCAD.ecn 599
EURUSD.ecn 546
BTCUSD.ecn 516
EURCHF.ecn 291
USDCAD.ecn 213
GBPUSD.ecn 195
EURAUD.ecn 165
EURJPY.ecn 140
CHFJPY.ecn 137
GBPCAD.ecn 134
USDJPY.ecn 121
EURNZD.ecn 117
AUDUSD.ecn 113
NZDUSD.ecn 84
EURCAD.ecn 76
GBPJPY.ecn 75
GBPAUD.ecn 50
AUDJPY.ecn 48
NZDCAD.ecn 46
GBPNZD.ecn 46
CADJPY.ecn 45
EURGBP.ecn 37
NZDJPY.ecn 34
NZDCHF.ecn 29
GBPCHF.ecn 24
USDCHF.ecn 19
CADCHF.ecn 12
AUDCHF.ecn 11
AUDNZD.ecn 10
META 7
NFLX 6
V 6
TSLA 4
XAUAUD.ecn 3
GS 3
AAPL 2
MSFT 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 2.9K
AUDCAD.ecn -270
EURUSD.ecn 249
BTCUSD.ecn -1.6K
EURCHF.ecn -350
USDCAD.ecn -113
GBPUSD.ecn -46
EURAUD.ecn 303
EURJPY.ecn -127
CHFJPY.ecn 123
GBPCAD.ecn 344
USDJPY.ecn -211
EURNZD.ecn 170
AUDUSD.ecn -211
NZDUSD.ecn 2
EURCAD.ecn 79
GBPJPY.ecn -165
GBPAUD.ecn 13
AUDJPY.ecn 50
NZDCAD.ecn 25
GBPNZD.ecn 8
CADJPY.ecn -15
EURGBP.ecn 43
NZDJPY.ecn -64
NZDCHF.ecn 134
GBPCHF.ecn -5
USDCHF.ecn -150
CADCHF.ecn 72
AUDCHF.ecn -17
AUDNZD.ecn -13
META 59
NFLX -512
V 61
TSLA -90
XAUAUD.ecn -8
GS 88
AAPL 52
MSFT 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 226K
AUDCAD.ecn -5K
EURUSD.ecn 28K
BTCUSD.ecn -6.9M
EURCHF.ecn -58K
USDCAD.ecn -10K
GBPUSD.ecn 3K
EURAUD.ecn 13K
EURJPY.ecn -17K
CHFJPY.ecn 29K
GBPCAD.ecn 20K
USDJPY.ecn -31K
EURNZD.ecn 32K
AUDUSD.ecn -16K
NZDUSD.ecn 1.1K
EURCAD.ecn 9.7K
GBPJPY.ecn -20K
GBPAUD.ecn 2.8K
AUDJPY.ecn 10K
NZDCAD.ecn 2.6K
GBPNZD.ecn 2.1K
CADJPY.ecn -2.2K
EURGBP.ecn 3.3K
NZDJPY.ecn -5.8K
NZDCHF.ecn 5.6K
GBPCHF.ecn -301
USDCHF.ecn -6.5K
CADCHF.ecn 832
AUDCHF.ecn -2K
AUDNZD.ecn -1.3K
META 360
NFLX -4.0K
V 189
TSLA -212
XAUAUD.ecn -843
GS 177
AAPL 21
MSFT 11
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +935.33 USD
Pire transaction: -558 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +413.61 USD
Perte consécutive maximale: -672.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Using various Bots with solid back testing of at least 3 years. Aims to produce at least 10%.
Aucun avis
2025.08.13 22:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 11:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pi Investments MT5 Bot Trader
30 USD par mois
123%
0
0
USD
6.4K
USD
94
97%
4 660
62%
97%
1.04
0.17
USD
89%
1:500
Copier

