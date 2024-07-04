SignauxSections
EA MARAVILHA

Fintech Evolution LLC
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
86 (83.49%)
Perte trades:
17 (16.50%)
Meilleure transaction:
15.89 EUR
Pire transaction:
-7.27 EUR
Bénéfice brut:
356.75 EUR (6 923 pips)
Perte brute:
-39.66 EUR (5 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (162.21 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
162.21 EUR (28)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
86.37%
Charge de dépôt maximale:
3.51%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
20.82
Longs trades:
64 (62.14%)
Courts trades:
39 (37.86%)
Facteur de profit:
9.00
Rendement attendu:
3.08 EUR
Bénéfice moyen:
4.15 EUR
Perte moyenne:
-2.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-15.23 EUR (4)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.64%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.89 EUR
Maximal:
15.23 EUR (0.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.47% (15.23 EUR)
Par fonds propres:
20.28% (599.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 36
AUDNZD 28
AUDCAD 23
NZDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 330
AUDNZD 14
AUDCAD 11
NZDCAD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
AUDNZD 1.6K
AUDCAD -517
NZDCAD -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.89 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +162.21 EUR
Perte consécutive maximale: -15.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 25
ICMarkets-Live12
0.00 × 10
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Equiti-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
JFD-Live02
0.00 × 2
36 plus...
Aucun avis
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 01:11
Share of trading days is too low
2025.07.10 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 12.02% of days out of the 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.64% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 02:14
Share of trading days is too low
2025.04.06 08:15
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 13.67% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 08:15
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.24% of days out of 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 02:10
Share of trading days is too low
2025.01.19 09:37
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 14.43% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.19 09:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
