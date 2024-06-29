SignauxSections
Basem Elshoubky

MidRisk

Basem Elshoubky
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 103%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 088
Bénéfice trades:
854 (78.49%)
Perte trades:
234 (21.51%)
Meilleure transaction:
99.92 USD
Pire transaction:
-322.95 USD
Bénéfice brut:
4 756.19 USD (26 080 487 pips)
Perte brute:
-3 968.45 USD (4 569 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (165.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
368.43 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.10%
Charge de dépôt maximale:
14.41%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
909 (83.55%)
Courts trades:
179 (16.45%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
5.57 USD
Perte moyenne:
-16.96 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-24.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-322.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.57%
Prévision annuelle:
55.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 274.97 USD (70.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.67% (2 274.97 USD)
Par fonds propres:
77.81% (1 226.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40Cash 200
US500Cash 167
JP225Cash 156
GOLD 129
US30Cash 53
EU50Cash 53
ETHUSD 43
US100Cash 40
US2000Cash 35
BTCUSD 34
UK100Cash 25
AUDUSD 19
FRA40Cash 14
DOTUSD 14
GBPUSD 12
AVAXUSD 10
China50Cash 9
OPUSD 7
EURUSD 6
SOLUSD 6
ChinaHCash 5
XRPUSD 5
DOGEUSD 4
HK50Cash 3
AUS200Cash 3
ADAUSD 3
AUDJPY 2
SILVER 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
NEARUSD 1
LTCUSD 1
ETCUSD 1
SHIBUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40Cash 1.6K
US500Cash -210
JP225Cash 3
GOLD 592
US30Cash 405
EU50Cash 163
ETHUSD 140
US100Cash 163
US2000Cash 42
BTCUSD 72
UK100Cash 36
AUDUSD 46
FRA40Cash 26
DOTUSD 5
GBPUSD 15
AVAXUSD 8
China50Cash -23
OPUSD -4
EURUSD -12
SOLUSD 24
ChinaHCash 8
XRPUSD -52
DOGEUSD -26
HK50Cash 11
AUS200Cash 0
ADAUSD 11
AUDJPY -9
SILVER 37
GBPNZD 1
EURJPY 9
CADJPY 1
GBPJPY 0
NEARUSD -5
LTCUSD 13
ETCUSD 0
SHIBUSD -3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40Cash 1.5M
US500Cash -210K
JP225Cash 3.8K
GOLD 57K
US30Cash 405K
EU50Cash 148K
ETHUSD 700K
US100Cash 163K
US2000Cash 15K
BTCUSD 719K
UK100Cash 28K
AUDUSD 4.6K
FRA40Cash 25K
DOTUSD 716
GBPUSD 1.9K
AVAXUSD 632
China50Cash -122K
OPUSD -216
EURUSD -1.2K
SOLUSD 4.8K
ChinaHCash 64K
XRPUSD -65K
DOGEUSD -4.3K
HK50Cash 845
AUS200Cash -580
ADAUSD 12K
AUDJPY -1.4K
SILVER 737
GBPNZD 204
EURJPY 1.4K
CADJPY 210
GBPJPY 38
NEARUSD -226
LTCUSD 1.8K
ETCUSD 9
SHIBUSD -60
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.92 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +165.97 USD
Perte consécutive maximale: -24.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.07 × 101
Exness-MT5Real2
0.09 × 67
XMGlobal-MT5 12
0.13 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 33
Tickmill-Live
0.23 × 60
KuberaCapitalMarkets-Server
0.24 × 100
XMGlobal-MT5
0.26 × 50
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.34 × 156
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 33
Manual trading strategy based on Fundamental and Technical analysis. I expected 5-15% average monthly rewards based on market liquidity and conditions. No martingal or accumulation methods used. Max DD expected is 5-20% .
Aucun avis
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 05:31
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.06 22:44
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.14 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MidRisk
30 USD par mois
103%
0
0
USD
2K
USD
69
0%
1 088
78%
98%
1.19
0.72
USD
78%
1:500
