Ming Leong Lau

PSC1

Ming Leong Lau
0 avis
66 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -69%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
693
Bénéfice trades:
489 (70.56%)
Perte trades:
204 (29.44%)
Meilleure transaction:
93.46 USD
Pire transaction:
-241.40 USD
Bénéfice brut:
1 955.55 USD (100 838 pips)
Perte brute:
-2 972.24 USD (110 900 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (28.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.46 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
95.25%
Charge de dépôt maximale:
116.90%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
361 (52.09%)
Courts trades:
332 (47.91%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
4.00 USD
Perte moyenne:
-14.57 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 168.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 168.56 USD (6)
Croissance mensuelle:
-23.74%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 394.79 USD
Maximal:
1 429.46 USD (78.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.55% (1 429.46 USD)
Par fonds propres:
74.31% (1 048.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 212
AUDNZD 138
NZDUSD 87
EURGBP 70
NZDCAD 45
CADCHF 42
EURUSD 40
AUDCAD 31
GBPCAD 28
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF 377
AUDNZD -423
NZDUSD 176
EURGBP 56
NZDCAD 43
CADCHF 88
EURUSD 26
AUDCAD 34
GBPCAD -1.4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF 19K
AUDNZD -14K
NZDUSD 8.3K
EURGBP -4.1K
NZDCAD 4K
CADCHF 1.1K
EURUSD -7.2K
AUDCAD 3K
GBPCAD -19K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.46 USD
Pire transaction: -241 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.51 USD
Perte consécutive maximale: -1 168.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Demo01
0.36 × 58
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.38 × 73
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.55 × 193
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2170
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
177 plus...
Aucun avis
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 23:26
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 20:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 21:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.12 17:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.05 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
