Ka Wai Chiong

BBLKSR Van

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 188 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 172
Bénéfice trades:
1 521 (70.02%)
Perte trades:
651 (29.97%)
Meilleure transaction:
1 364.47 USD
Pire transaction:
-792.59 USD
Bénéfice brut:
34 633.33 USD (307 013 pips)
Perte brute:
-29 904.68 USD (300 319 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (109.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 867.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.85%
Charge de dépôt maximale:
8.33%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
1 017 (46.82%)
Courts trades:
1 155 (53.18%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.18 USD
Bénéfice moyen:
22.77 USD
Perte moyenne:
-45.94 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-2.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 944.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.55%
Prévision annuelle:
6.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 551.81 USD
Maximal:
5 373.79 USD (41.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.37% (5 373.79 USD)
Par fonds propres:
26.02% (10 969.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD+ 554
EURGBP+ 421
EURUSD+ 302
USDCAD+ 260
CADCHF+ 125
AUDCAD+ 124
EURCHF+ 121
EURJPY+ 87
AUDCHF+ 44
GBPUSD+ 26
AUDUSD+ 26
NZDCAD+ 23
CADJPY+ 22
USDCHF+ 19
XAUUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD+ 3.1K
EURGBP+ -2.3K
EURUSD+ 378
USDCAD+ -103
CADCHF+ 3K
AUDCAD+ -3.2K
EURCHF+ 2K
EURJPY+ 885
AUDCHF+ 332
GBPUSD+ 177
AUDUSD+ 230
NZDCAD+ 66
CADJPY+ 63
USDCHF+ 150
XAUUSD+ -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD+ 24K
EURGBP+ -606
EURUSD+ -7.5K
USDCAD+ -40K
CADCHF+ 8.6K
AUDCAD+ -1.1K
EURCHF+ 10K
EURJPY+ 7.1K
AUDCHF+ 4.3K
GBPUSD+ -1.3K
AUDUSD+ -4.2K
NZDCAD+ 2.7K
CADJPY+ 1.9K
USDCHF+ 3.9K
XAUUSD+ -108
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 364.47 USD
Pire transaction: -793 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +109.79 USD
Perte consécutive maximale: -2.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 10:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.30 09:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.27 21:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.23% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 09:36
No swaps are charged
2024.08.20 09:36
No swaps are charged
2024.08.12 09:30
No swaps are charged on the signal account
2024.07.24 05:22
No swaps are charged
2024.07.24 05:22
No swaps are charged
2024.07.10 23:23
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.28 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.