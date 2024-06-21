- Croissance
Trades:
1 439
Bénéfice trades:
1 273 (88.46%)
Perte trades:
166 (11.54%)
Meilleure transaction:
5 471.27 HKD
Pire transaction:
-2 502.95 HKD
Bénéfice brut:
68 031.43 HKD (210 816 pips)
Perte brute:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (665.23 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 601.51 HKD (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
26.44%
Charge de dépôt maximale:
33.99%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
6.31
Longs trades:
731 (50.80%)
Courts trades:
708 (49.20%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
22.23 HKD
Bénéfice moyen:
53.44 HKD
Perte moyenne:
-217.08 HKD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5 067.51 HKD)
Perte consécutive maximale:
-5 067.51 HKD (4)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
5 067.51 HKD (17.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.04% (5 067.51 HKD)
Par fonds propres:
60.50% (29 796.80 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1378
|AUDJPY
|34
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|3.8K
|AUDJPY
|100
|GBPUSD
|20
|AUDNZD
|-46
|EURCAD
|95
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|28
|GBPNZD
|90
|AUDCAD
|9
|NZDCHF
|10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|17K
|AUDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-2.5K
|EURCAD
|1.9K
|USDCAD
|525
|AUDUSD
|686
|GBPNZD
|1.5K
|AUDCAD
|309
|NZDCHF
|231
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 471.27 HKD
Pire transaction: -2 503 HKD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +665.23 HKD
Perte consécutive maximale: -5 067.51 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Exness-Real17
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
|0.57 × 7
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
RadexMarkets-Real 6
|6.50 × 8
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|11.31 × 88
