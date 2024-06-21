SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ACE V3647
Ka Yee Fung

ACE V3647

Ka Yee Fung
0 avis
Fiabilité
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2023 184%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 439
Bénéfice trades:
1 273 (88.46%)
Perte trades:
166 (11.54%)
Meilleure transaction:
5 471.27 HKD
Pire transaction:
-2 502.95 HKD
Bénéfice brut:
68 031.43 HKD (210 816 pips)
Perte brute:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (665.23 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 601.51 HKD (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
26.44%
Charge de dépôt maximale:
33.99%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
6.31
Longs trades:
731 (50.80%)
Courts trades:
708 (49.20%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
22.23 HKD
Bénéfice moyen:
53.44 HKD
Perte moyenne:
-217.08 HKD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5 067.51 HKD)
Perte consécutive maximale:
-5 067.51 HKD (4)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
5 067.51 HKD (17.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.04% (5 067.51 HKD)
Par fonds propres:
60.50% (29 796.80 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 1378
AUDJPY 34
GBPUSD 13
AUDNZD 4
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPNZD 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 3.8K
AUDJPY 100
GBPUSD 20
AUDNZD -46
EURCAD 95
USDCAD 25
AUDUSD 28
GBPNZD 90
AUDCAD 9
NZDCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 17K
AUDJPY -1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDNZD -2.5K
EURCAD 1.9K
USDCAD 525
AUDUSD 686
GBPNZD 1.5K
AUDCAD 309
NZDCHF 231
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 471.27 HKD
Pire transaction: -2 503 HKD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +665.23 HKD
Perte consécutive maximale: -5 067.51 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.57 × 7
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
RadexMarkets-Real 6
6.50 × 8
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.31 × 88
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.06 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ACE V3647
300 USD par mois
184%
0
0
USD
35K
HKD
107
100%
1 439
88%
26%
1.88
22.23
HKD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.