Renata Mamedova

RitaTrader FX usd

Renata Mamedova
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
FxPro-MT5 Live02
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
129 (73.29%)
Perte trades:
47 (26.70%)
Meilleure transaction:
170.65 USD
Pire transaction:
-124.01 USD
Bénéfice brut:
3 530.46 USD (83 771 pips)
Perte brute:
-1 616.46 USD (63 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (2 230.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 230.92 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
129.03%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
147 (83.52%)
Courts trades:
29 (16.48%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
10.88 USD
Bénéfice moyen:
27.37 USD
Perte moyenne:
-34.39 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-724.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-724.47 USD (22)
Croissance mensuelle:
-1.23%
Prévision annuelle:
-14.94%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.34 USD
Maximal:
1 059.52 USD (13.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.64% (1 059.23 USD)
Par fonds propres:
75.06% (3 871.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170.65 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 66
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +2 230.92 USD
Perte consécutive maximale: -724.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro-MT5
7.87 × 337
Aucun avis
2025.10.08 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RitaTrader FX usd
30 USD par mois
37%
0
0
USD
4.6K
USD
70
48%
176
73%
100%
2.18
10.88
USD
75%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.