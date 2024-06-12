SignauxSections
Hendarman

GH 2024 HIGHRISK

Hendarman
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
167 (87.43%)
Perte trades:
24 (12.57%)
Meilleure transaction:
4.03 USD
Pire transaction:
-23.86 USD
Bénéfice brut:
360.57 USD (360 446 pips)
Perte brute:
-327.30 USD (327 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (82.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.73 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
24.23%
Charge de dépôt maximale:
122.58%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
111 (58.12%)
Courts trades:
80 (41.88%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
-13.64 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-78.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
-13.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.61 USD
Maximal:
88.25 USD (34.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.01% (83.99 USD)
Par fonds propres:
69.93% (152.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 33
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 33K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.03 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +82.73 USD
Perte consécutive maximale: -78.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

TRADING PAIR XAUUSD.
SINGLE OP.
USING SL.
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.23 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.12 04:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.12 04:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 08:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 08:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 02:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.29 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 01:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GH 2024 HIGHRISK
60 USD par mois
18%
0
0
USD
193
USD
6
100%
191
87%
24%
1.10
0.17
USD
70%
1:200
