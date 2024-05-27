Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 Pepperstone-MT5-Live01 1.11 × 145 Darwinex-Live 1.22 × 3390 TradeMaxGlobal-Live 1.22 × 63 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.00 × 7 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 7 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 VantageFXInternational-Live 2.63 × 43 XMGlobal-MT5 2 2.97 × 38 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 TickmillUK-Live 3.00 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.55 × 60 AdmiralMarkets-Live 3.68 × 322 KuberaCapitalMarkets-Server 3.95 × 37 14 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou