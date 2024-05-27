SignauxSections
Arturo Sirvent Cutillas

Arturo

Arturo Sirvent Cutillas
0 avis
Fiabilité
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
406
Bénéfice trades:
214 (52.70%)
Perte trades:
192 (47.29%)
Meilleure transaction:
1 864.19 USD
Pire transaction:
-1 141.49 USD
Bénéfice brut:
44 170.74 USD (153 020 pips)
Perte brute:
-41 759.58 USD (68 476 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (3 129.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 117.96 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
38.39%
Charge de dépôt maximale:
37.72%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
158 (38.92%)
Courts trades:
248 (61.08%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
5.94 USD
Bénéfice moyen:
206.41 USD
Perte moyenne:
-217.50 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-3 085.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 085.13 USD (17)
Croissance mensuelle:
-0.84%
Prévision annuelle:
-10.21%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 634.66 USD
Maximal:
6 357.08 USD (5.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.89% (6 311.62 USD)
Par fonds propres:
0.60% (623.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 102
NZDUSD 33
USDCAD 30
GDAXI 30
USDCHF 26
AUDUSD 23
GBPJPY 23
XAUUSD 16
XTIUSD 15
XAGUSD 15
GBPUSD 14
SP500 11
NDX 10
UK100 10
EURJPY 9
EURGBP 7
USDJPY 6
STOXX50E 5
EURAUD 5
EURCHF 3
WS30 2
STZ 1
POOL 1
OXY 1
AMZN 1
IBKR 1
GOOGL 1
AAPL 1
NVDA 1
TSLA 1
MSFT 1
META 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -197
NZDUSD -79
USDCAD -1.8K
GDAXI 1.7K
USDCHF 435
AUDUSD 322
GBPJPY 2.5K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 957
XAGUSD 868
GBPUSD -1.2K
SP500 -729
NDX 2K
UK100 56
EURJPY -112
EURGBP -2.7K
USDJPY 180
STOXX50E -192
EURAUD -786
EURCHF -103
WS30 -645
STZ -1
POOL -36
OXY 1
AMZN 1
IBKR 5
GOOGL 2
AAPL 4
NVDA 5
TSLA 85
MSFT 73
META 105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.2K
NZDUSD 693
USDCAD -4.1K
GDAXI 15K
USDCHF 4.7K
AUDUSD 611
GBPJPY 14K
XAUUSD 3.2K
XTIUSD 1K
XAGUSD 3.3K
GBPUSD 1.1K
SP500 3K
NDX 14K
UK100 1.7K
EURJPY -1.2K
EURGBP -924
USDJPY 1.1K
STOXX50E -243
EURAUD -1.6K
EURCHF -561
WS30 -555
STZ -105
POOL -1.7K
OXY 78
AMZN 159
IBKR 490
GOOGL 263
AAPL 394
NVDA 470
TSLA 8.7K
MSFT 7.6K
META 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 864.19 USD
Pire transaction: -1 141 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +3 129.53 USD
Perte consécutive maximale: -3 085.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 145
Darwinex-Live
1.22 × 3390
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.55 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 322
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
Aucun avis
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arturo
30 USD par mois
2%
0
0
USD
102K
USD
107
21%
406
52%
38%
1.05
5.94
USD
6%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.