Andrea Gravina

GTR800

Andrea Gravina
0 avis
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -69%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 705
Bénéfice trades:
5 591 (72.56%)
Perte trades:
2 114 (27.44%)
Meilleure transaction:
1 038.07 EUR
Pire transaction:
-1 105.06 EUR
Bénéfice brut:
38 660.05 EUR (893 704 pips)
Perte brute:
-44 115.00 EUR (1 025 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (43.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 050.50 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
89.25%
Charge de dépôt maximale:
22.22%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
3 879 (50.34%)
Courts trades:
3 826 (49.66%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.71 EUR
Bénéfice moyen:
6.91 EUR
Perte moyenne:
-20.87 EUR
Pertes consécutives maximales:
35 (-13 395.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13 395.31 EUR (35)
Croissance mensuelle:
-2.07%
Prévision annuelle:
-25.11%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 592.46 EUR
Maximal:
18 432.46 EUR (103.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.62% (18 432.16 EUR)
Par fonds propres:
87.36% (13 405.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD. 7346
XAUUSD. 359
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD. -6.1K
XAUUSD. -171
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD. -117K
XAUUSD. -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 038.07 EUR
Pire transaction: -1 105 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +43.44 EUR
Perte consécutive maximale: -13 395.31 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFXGlobal-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.31 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 06:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 13:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.25 21:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.23 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.16 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.04 15:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 05:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.01 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 13:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.01 09:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
