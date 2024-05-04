SignauxSections
Wing Kin Lorie Lam

WKL8899

Wing Kin Lorie Lam
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
ICMarkets-MT5-2
1:30
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24 684
Bénéfice trades:
15 233 (61.71%)
Perte trades:
9 451 (38.29%)
Meilleure transaction:
398.25 USD
Pire transaction:
-330.80 USD
Bénéfice brut:
71 979.77 USD (30 252 477 pips)
Perte brute:
-107 586.32 USD (12 296 759 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (107.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
398.25 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
9.86%
Charge de dépôt maximale:
105.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
14 023 (56.81%)
Courts trades:
10 661 (43.19%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-1.44 USD
Bénéfice moyen:
4.73 USD
Perte moyenne:
-11.38 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-210.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-665.05 USD (6)
Croissance mensuelle:
193.65%
Prévision annuelle:
2 349.65%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36 015.47 USD
Maximal:
36 267.26 USD (737.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.94% (35 780.44 USD)
Par fonds propres:
25.52% (65.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50.a 6471
JP225.a 4831
XAUUSD.a 3935
USDJPY.a 3168
USTEC.a 1729
US30.a 1617
BTCUSD 951
JP225 359
XAUUSD 354
USDJPY 317
BTCUSD.a 193
US30 187
HK50 185
USTEC 178
DE40 102
DE40.a 56
XTIUSD.a 35
USDHKD.a 4
XTIUSD 4
TSLA.NAS.a 3
AUDJPY.a 3
BCHUSD.a 1
US2000.a 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50.a -14K
JP225.a -5.3K
XAUUSD.a -3.2K
USDJPY.a -7.2K
USTEC.a -1.6K
US30.a -248
BTCUSD -2.1K
JP225 352
XAUUSD -451
USDJPY -558
BTCUSD.a -36
US30 -370
HK50 -261
USTEC 20
DE40 -72
DE40.a -129
XTIUSD.a -883
USDHKD.a -39
XTIUSD 335
TSLA.NAS.a 0
AUDJPY.a -57
BCHUSD.a -36
US2000.a -1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50.a 4.2M
JP225.a 6.2M
XAUUSD.a 160K
USDJPY.a 47K
USTEC.a 712K
US30.a 1.3M
BTCUSD 3.4M
JP225 978K
XAUUSD 3.6K
USDJPY 5.6K
BTCUSD.a 646K
US30 109K
HK50 36K
USTEC 159K
DE40 25K
DE40.a 15K
XTIUSD.a -1.7K
USDHKD.a -2.6K
XTIUSD 652
TSLA.NAS.a 1
AUDJPY.a -337
BCHUSD.a -3.6K
US2000.a -76
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.25 USD
Pire transaction: -331 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +107.79 USD
Perte consécutive maximale: -210.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
1.69 × 181
GoMarkets-Live
1.74 × 46
Exness-MT5Real
1.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
Exness-MT5Real3
2.01 × 162
Tickmill-Live
2.33 × 12
TickmillUK-Live
2.80 × 5
TitanFX-MT5-01
2.86 × 70
Coinexx-Live
3.00 × 1
Axiory-Live
3.04 × 82
FusionMarkets-Live
3.31 × 383
DNAMarkets-Real
3.50 × 212
Hankotrade-Live
3.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
4.14 × 1747
ICMarketsSC-MT5-2
4.19 × 3004
ICTrading-MT5-4
4.80 × 340
ICMarketsSC-MT5
5.61 × 1828
StriforLLC-Live
6.00 × 1
14 plus...
Aucun avis
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 03:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 11:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
