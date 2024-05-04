Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.00 × 1 Alpari-MT5 0.00 × 3 AlfaForexRU-Real 1.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 1.69 × 181 GoMarkets-Live 1.74 × 46 Exness-MT5Real 1.86 × 7 RazeGlobalMarkets-Server 1.97 × 74 Exness-MT5Real3 2.01 × 162 Tickmill-Live 2.33 × 12 TickmillUK-Live 2.80 × 5 TitanFX-MT5-01 2.86 × 70 Coinexx-Live 3.00 × 1 Axiory-Live 3.04 × 82 FusionMarkets-Live 3.31 × 383 DNAMarkets-Real 3.50 × 212 Hankotrade-Live 3.58 × 12 ICMarketsSC-MT5-4 4.14 × 1747 ICMarketsSC-MT5-2 4.19 × 3004 ICTrading-MT5-4 4.80 × 340 ICMarketsSC-MT5 5.61 × 1828 StriforLLC-Live 6.00 × 1 14 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou