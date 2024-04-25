SignauxSections
Ricardo Walter Willi Wenzel

Max

Ricardo Walter Willi Wenzel
0 avis
Fiabilité
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 61%
ICMarketsSC-Live04
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
487
Bénéfice trades:
381 (78.23%)
Perte trades:
106 (21.77%)
Meilleure transaction:
33.04 EUR
Pire transaction:
-66.94 EUR
Bénéfice brut:
1 606.84 EUR (192 737 pips)
Perte brute:
-695.38 EUR (70 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (305.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
305.97 EUR (49)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
94.03%
Charge de dépôt maximale:
14.29%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
4.88
Longs trades:
284 (58.32%)
Courts trades:
203 (41.68%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
1.87 EUR
Bénéfice moyen:
4.22 EUR
Perte moyenne:
-6.56 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-133.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-133.90 EUR (7)
Croissance mensuelle:
0.86%
Prévision annuelle:
10.48%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
186.63 EUR (13.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.85% (186.63 EUR)
Par fonds propres:
52.10% (918.77 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 131
EURAUD 63
EURUSD 52
EURCAD 47
GBPUSD 38
USDCAD 37
EURGBP 34
USDCHF 23
NZDUSD 16
GBPNZD 9
EURNZD 9
CADCHF 8
CHFJPY 7
AUDCHF 4
EURCHF 3
GBPCAD 3
NZDCHF 2
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 159
EURAUD 278
EURUSD 148
EURCAD 56
GBPUSD 34
USDCAD 111
EURGBP -7
USDCHF 124
NZDUSD 10
GBPNZD 36
EURNZD 16
CADCHF 17
CHFJPY 32
AUDCHF 9
EURCHF -2
GBPCAD 11
NZDCHF 5
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 16K
EURAUD 42K
EURUSD 14K
EURCAD 7.8K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 8K
EURGBP 3.2K
USDCHF 9.1K
NZDUSD 1.1K
GBPNZD 6.3K
EURNZD 2.7K
CADCHF 1.3K
CHFJPY 4.8K
AUDCHF 643
EURCHF -180
GBPCAD 1.9K
NZDCHF 411
USTEC 140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.04 EUR
Pire transaction: -67 EUR
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +305.97 EUR
Perte consécutive maximale: -133.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.13 × 8
ICMarkets-Live08
0.21 × 14
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 78
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
RoboForex-Prime
0.82 × 51
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
AxioryAsia-02Live
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live33
0.96 × 3262
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live10
1.19 × 36
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
FocusMarkets-Real-4
1.24 × 25
Alpari-ECN1
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 66
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
70 plus...
Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 17:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
