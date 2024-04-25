SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GJM
Hansen Benedictus Kurli

GJM

Hansen Benedictus Kurli
0 avis
Fiabilité
199 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 3 031%
Monex-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 318
Bénéfice trades:
998 (75.72%)
Perte trades:
320 (24.28%)
Meilleure transaction:
28 875.70 USD
Pire transaction:
-27 782.00 USD
Bénéfice brut:
1 342 057.89 USD (843 195 pips)
Perte brute:
-553 482.26 USD (233 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (68 498.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68 498.99 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
31.73%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
10.15
Longs trades:
562 (42.64%)
Courts trades:
756 (57.36%)
Facteur de profit:
2.42
Rendement attendu:
598.31 USD
Bénéfice moyen:
1 344.75 USD
Perte moyenne:
-1 729.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 915.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-56 551.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.09%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
77 706.00 USD (11.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.28% (77 706.00 USD)
Par fonds propres:
89.51% (229 752.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 495
DJ.p 312
HK.p 284
NK.p 187
NQ.p 39
EURUSDb 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 278K
DJ.p 232K
HK.p 122K
NK.p 89K
NQ.p 67K
EURUSDb 219
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 228K
DJ.p 32K
HK.p 18K
NK.p 6.7K
NQ.p 326K
EURUSDb 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 875.70 USD
Pire transaction: -27 782 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +68 498.99 USD
Perte consécutive maximale: -1 915.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
