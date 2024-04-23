SignauxSections
Kristina Sannikova

GreenWave Darw

Kristina Sannikova
0 avis
Fiabilité
331 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 155%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 655
Bénéfice trades:
9 056 (71.56%)
Perte trades:
3 599 (28.44%)
Meilleure transaction:
232.83 USD
Pire transaction:
-410.13 USD
Bénéfice brut:
34 729.24 USD (846 774 pips)
Perte brute:
-32 337.54 USD (679 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (80.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.57 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
63.22%
Charge de dépôt maximale:
195.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
5 858 (46.29%)
Courts trades:
6 797 (53.71%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
3.83 USD
Perte moyenne:
-8.99 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-570.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-570.16 USD (17)
Croissance mensuelle:
2.34%
Prévision annuelle:
28.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 285.20 USD
Maximal:
1 785.61 USD (150.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.73% (1 785.61 USD)
Par fonds propres:
59.00% (3 090.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3120
AUDCAD 1463
CHFJPY 1086
USDCHF 1046
EURCHF 998
AUDUSD 851
USDCAD 819
USDJPY 737
EURCAD 632
GBPUSD 550
EURAUD 492
AUDNZD 235
EURJPY 189
NZDCAD 148
GBPCAD 121
GBPAUD 46
XAUUSD 41
GBPCHF 37
NZDUSD 20
EURNZD 12
GBPJPY 12
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 534
AUDCAD 1.9K
CHFJPY -356
USDCHF -69
EURCHF 136
AUDUSD 330
USDCAD -369
USDJPY -65
EURCAD -254
GBPUSD -348
EURAUD -93
AUDNZD 604
EURJPY -198
NZDCAD 516
GBPCAD 8
GBPAUD -32
XAUUSD 92
GBPCHF -9
NZDUSD -6
EURNZD 3
GBPJPY 32
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
AUDCAD 80K
CHFJPY -5.2K
USDCHF 731
EURCHF 13K
AUDUSD 10K
USDCAD -711
USDJPY 6.2K
EURCAD 10K
GBPUSD -4.9K
EURAUD 3K
AUDNZD 18K
EURJPY -2.8K
NZDCAD 28K
GBPCAD 2.9K
GBPAUD -5.8K
XAUUSD 5.6K
GBPCHF -632
NZDUSD -463
EURNZD 294
GBPJPY 570
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.83 USD
Pire transaction: -410 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +80.72 USD
Perte consécutive maximale: -570.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 16
ICMarkets-Live07
0.29 × 250
ATCBrokers-Live 1
0.31 × 16
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.49 × 154
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.55 × 183
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
ICMarkets-Live06
0.60 × 387
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 215
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
ICMarkets-Live04
0.87 × 346
TickmillUK-Live03
0.87 × 87
Aucun avis
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GreenWave Darw
30 USD par mois
155%
0
0
USD
7.7K
USD
331
99%
12 655
71%
63%
1.07
0.19
USD
59%
1:200
