SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Investor1
Billy Adrian

Investor1

Billy Adrian
0 avis
Fiabilité
152 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 94%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
267 (73.35%)
Perte trades:
97 (26.65%)
Meilleure transaction:
2 967.09 USD
Pire transaction:
-7 945.81 USD
Bénéfice brut:
48 245.15 USD (749 086 pips)
Perte brute:
-24 602.83 USD (129 617 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (6 453.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 469.87 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.61%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
2.97
Longs trades:
238 (65.38%)
Courts trades:
126 (34.62%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
64.95 USD
Bénéfice moyen:
180.69 USD
Perte moyenne:
-253.64 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 740.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 948.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.94%
Prévision annuelle:
11.42%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 965.78 USD (44.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.93% (3 219.88 USD)
Par fonds propres:
37.34% (23 684.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 139
archived 66
GBPUSD 17
USDJPY 15
USDCAD 15
AUDUSD 14
EURNZD 13
NZDUSD 13
CHFJPY 12
EURUSD 11
EURJPY 10
AUDJPY 9
GBPJPY 8
US30 7
EURAUD 6
US100 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.5K
archived 10K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 656
USDCAD -1.6K
AUDUSD 232
EURNZD 502
NZDUSD 79
CHFJPY 305
EURUSD 189
EURJPY 969
AUDJPY 1.5K
GBPJPY 1K
US30 6
EURAUD 1.1K
US100 1
AUDCAD 20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 556K
archived 0
GBPUSD 8.2K
USDJPY 8.3K
USDCAD -3.6K
AUDUSD 116
EURNZD 2.9K
NZDUSD -889
CHFJPY 3.6K
EURUSD 691
EURJPY 7.9K
AUDJPY 11K
GBPJPY 11K
US30 5.5K
EURAUD 7.2K
US100 753
AUDCAD 201
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 967.09 USD
Pire transaction: -7 946 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6 453.43 USD
Perte consécutive maximale: -1 740.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
ICMarkets-Live16
0.00 × 37
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
247 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Investor1
30 USD par mois
94%
0
0
USD
326
USD
152
46%
364
73%
100%
1.96
64.95
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.