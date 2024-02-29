SignauxSections
Jimmy Saputra

EA Gold Nitro JU ICM 8716 MT5

Jimmy Saputra
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 41%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
541
Bénéfice trades:
388 (71.71%)
Perte trades:
153 (28.28%)
Meilleure transaction:
58.36 USD
Pire transaction:
-61.50 USD
Bénéfice brut:
2 061.21 USD (666 708 pips)
Perte brute:
-1 934.39 USD (614 712 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (58.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.11 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
3.41%
Charge de dépôt maximale:
72.71%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
292 (53.97%)
Courts trades:
249 (46.03%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
5.31 USD
Perte moyenne:
-12.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-38.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.74 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.42%
Prévision annuelle:
29.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.70 USD
Maximal:
180.07 USD (40.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.54% (147.81 USD)
Par fonds propres:
25.10% (39.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 373
USTEC 168
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 53
USTEC 73
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.4K
USTEC 54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.36 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +58.41 USD
Perte consécutive maximale: -38.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Gold Nitro JU ICM 8716 MT5
35 USD par mois
41%
0
0
USD
277
USD
82
99%
541
71%
3%
1.06
0.23
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.